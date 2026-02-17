物流「2024年問題」から2年　2026年に求められる配送インフラの進化

物流業界の構造改革を迫った「2024年問題」の発生から2年が経過しました。2026年現在、物流現場はデジタル化と効率化を前提とした「新しい物流の形」へと進化を遂げています。ドライバーの労働時間規制を遵守しながら荷物を届ける難題に対し、業界はライバル企業同士での「共同配送」の拡大や、AIによるルート算出といったDXの導入で応えています。

現場の改善が進む一方で、サービスに対する理解には地域や世代による顕著な「温度差」が存在します。デジタルネイティブ世代や利便性を重視する都市部では、置き配や時間指定の柔軟化、さらにはコスト増に伴う送料の適正化を「持続可能性のための合理的な変化」として受け入れる傾向が強まっています。一方で、対面での確実な受け取りを重視する高齢層や、物流網の維持そのものが危うい地方部においては、配送頻度の低下やサービス縮小を「生活インフラの切り捨て」と感じ、強い抵抗感や不便さを抱くケースが少なくありません。この意識と実態の乖離を埋めるためには、単なる効率化だけでなく、地域の特性に応じたきめ細かな配送モデルの構築が求められています。







しかし、こうした痛みを経て構築される2026年の配送インフラは、かつてないほど強靭で効率的です。再配達の削減や共同配送の定着は、環境負荷の低いクリーンな物流へと生まれ変わるための重要なステップです。物流を「当たり前の無料サービス」から「社会全体でコストを分かち合う共通基盤」へと意識を変えていくことで、私たちはより安定し、かつ持続可能な生活の利便性を次世代へと繋いでいくことができるようになるでしょう。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

