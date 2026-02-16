*21:35JST オーバル---3Qは増収・2ケタ増益、センサ部門とサービス部門の増収が継続

オーバル＜7727＞は13日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比4.0%増の111.35億円、営業利益が同34.6%増の14.35億円、経常利益が同37.7%増の14.85億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同25.3%増の9.52億円となった。

センサ部門の売上高は前年同期比6.1%増の75.15億円となった。受注高は74.21億円（前年同期比12.2%増）となった。

システム部門の売上高は前年同期比9.3%減の12.95億円となった。受注高は7.81億円（同70.1%減）となった。

サービス部門の売上高は前年同期比6.2%増の23.24億円となった。受注高は23.71億円（同3.7%増）となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比3.0%増の155.00億円、営業利益が同1.9%増の14.50億円、経常利益が同5.9%増の15.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同10.7%減の9.20億円とする期初計画を据え置いている。《AK》