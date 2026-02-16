関連記事
2/16の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49500.93、+48.95）
・SOX指数は上昇（8137.86、+53.16）
・シカゴ日経225先物は上昇（57600、+610）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（62.89、+0.05）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（56941.97、-697.87）
・ナスダック総合指数は下落（22546.67、-50.48）
・為替相場は円高・ドル安（152.60-70）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10-12月期GDP速報値
・12月鉱工業生産
・12月設備稼働率
・1月インド卸売物価
・12月ユーロ圏鉱工業生産指数
・1月カナダ消費者物価指数
・1月インド貿易収支
・1月インド輸入
・1月インド輸出
・1月インド失業率
・ユーロ圏財務相会合
・米国株式市場は祝日のため休場(プレジデンツデー)
・中国株式市場は祝日のため休場(春節、24日に取引再開)《YY》
