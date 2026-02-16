*08:43JST 2/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49500.93、+48.95）

・SOX指数は上昇（8137.86、+53.16）

・シカゴ日経225先物は上昇（57600、+610）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（62.89、+0.05）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（56941.97、-697.87）

・ナスダック総合指数は下落（22546.67、-50.48）

・為替相場は円高・ドル安（152.60-70）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10-12月期GDP速報値

・12月鉱工業生産

・12月設備稼働率

・1月インド卸売物価

・12月ユーロ圏鉱工業生産指数

・1月カナダ消費者物価指数

・1月インド貿易収支

・1月インド輸入

・1月インド輸出

・1月インド失業率

・ユーロ圏財務相会合

・米国株式市場は祝日のため休場(プレジデンツデー)

・中国株式市場は祝日のため休場(春節、24日に取引再開)《YY》