*18:38JST アイキューブドシステムズ---2Qは2ケタ増収増益、主力のCLOMO事業が2ケタ増収増益を達成

アイキューブドシステムズ＜4495＞は12日、2026年6月期第2四半期（25年7月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比24.0%増の21.27億円、営業利益が同61.5%増の6.84億円、経常利益が同63.0%増の6.88億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同54.2%増の4.32億円となった。

CLOMO事業の売上高は21.27億円（前年同期比33.4％増）、営業利益は6.93億円（前年同期比68.4％増）となった。導入法人数は9,523社(前連結会計年度末に比べ903社、10.5％増)に達した。サービス別の内訳はCLOMO MDM売上高16.60億円、TRUST DELETE売上高2.81億円、CLOMO SECURED APPs売上高0.78億円、その他売上高1.08億円である。

投資事業の売上高は0.00億円（前年同期は1.20億円）、営業損失は0.08億円（前年同期は営業利益0.12億円）となった。ベンチャーキャピタル子会社であるアイキューブドベンチャーズを通じてアイキュー ブド1号投資事業有限責任組合を設立し、CVCとして投資活動を推進している。当中間連結会計期間末時点の累計投資社数は9社となっている。

2026年6月期通期の連結業績予想について、売上高は前期比20.2%増の45.08億円、営業利益は同23.0%増の11.13億円、経常利益は同24.1%増の10.89億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同25.9%増の7.03億円とする期初計画を据え置いている。《AK》