ZETA---25年12月期売上高18.58億円、営業利益はグループ統合後において過去最高を達成

ZETA＜6031＞は9日、2025年12月期連結決算を発表した。売上高が18.58億円、営業利益が3.96億円、経常利益が3.69億円、親会社株主に帰属する当期純利益が2.31億円となった。2024年12月期は、決算期変更に伴い2024年7月1日から12月31日までの6ヶ月決算となっているため、2025年12月期の対前期増減率は記載していない。

同社グループは、CX改善サービス「ZETA CXシリーズ」の開発・販売に注力してきた。主にハイエンドのEC事業者に向けて、新規クライアントの開拓、及び既存クライアントへのクロスセル・アップセルが順調に推移し、またZETA CXシリーズの製品間のシナジー効果の上昇などもあり、ZETA CXシリーズの収益が引き続き向上している。国内のEC市場は引き続き二桁成長を続けていることもあり、そうした対象マーケットの成長も追い風となっている。

当年度においては、同社のこの後の成長ドライバーとなるリテールメディア広告が伸び始めたこともあり、第4四半期の受注高が過去最高を記録したほか、第2四半期及び第3四半期の受注高もそれぞれ過去2番目及び3番目の水準となるなど、受注は堅調に推移した。この結果、営業利益は前年度から大幅に改善し、グループ統合後において過去最高を達成した。

2026年12月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比13.0%増の21.00億円、営業利益が同26.2%増の5.00億円、経常利益が同27.8%増の4.72億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同32.0%増の3.05億円を見込んでいる。