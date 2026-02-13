*08:45JST 2/13

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（57639.84、-10.70）

・NYダウは下落（49451.98、-669.42）

・ナスダック総合指数は下落（22597.15、-469.32）

・SOX指数は下落（8084.70、-207.16）

・シカゴ日経225先物が下落（56735、-705）

・為替相場は円高・ドル安（152.70-80）

・米原油先物相場は下落（62.84、-1.79）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・田村日銀審議委員が神奈川経済同友会で講演

・TOブックスが東証スタンダードに新規上場

・1月米国消費者物価コア指数

・1月中国新築住宅価格

・1月中国中古住宅価格

・10-12月期中国経常収支速報

・10-12月期ユーロ圏GDP改定値

・12月ユーロ圏貿易収支

・1月スイス消費者物価指数

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・2月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)

・12月ブラジル小売売上高

・インド外貨準備高(先週)

・1月インド貿易収支(16日までに)《YY》