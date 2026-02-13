関連記事
2/13の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（57639.84、-10.70）
・NYダウは下落（49451.98、-669.42）
・ナスダック総合指数は下落（22597.15、-469.32）
・SOX指数は下落（8084.70、-207.16）
・シカゴ日経225先物が下落（56735、-705）
・為替相場は円高・ドル安（152.70-80）
・米原油先物相場は下落（62.84、-1.79）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・田村日銀審議委員が神奈川経済同友会で講演
・TOブックスが東証スタンダードに新規上場
・1月米国消費者物価コア指数
・1月中国新築住宅価格
・1月中国中古住宅価格
・10-12月期中国経常収支速報
・10-12月期ユーロ圏GDP改定値
・12月ユーロ圏貿易収支
・1月スイス消費者物価指数
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・2月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)
・12月ブラジル小売売上高
・インド外貨準備高(先週)
・1月インド貿易収支(16日までに)《YY》
