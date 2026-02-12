JX金属、菱瓦斯化、SREHDなど／本日の注目個別銘柄



＜4911＞ 資生堂 3223 +440.5急騰。一昨日に25年12月期の決算を発表、コア営業利益は445億円で前期比22.4％増となり、380億円程度の市場予想を大きく上振れ。26年12月期は690億円で同55.0％増の見通し、コンセンサスを100億円程度上回っている。増収や値上げ効果に加えて、250億円程度の構造改革効果も織り込んでいるもよう。日中関係悪化の影響も懸念されていた中、想定上回る好決算をポジティブ視の動きが優勢。

＜5016＞ JX金属 3280 +500.5ストップ高。一昨日に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は548億円で前年同期比3.0倍となり、380億円程度の市場予想を大幅に上振れた。通期予想を従来の1250億円から1500億円に上方修正。コンセンサスは1410億円程度であったとみられる。AI関連製品の需要が想定以上に拡大する形になっている。市況前提からは依然として保守的との見方も。年間配当金も21円から27円に引き上げた。

＜4182＞ 菱瓦斯化 4124 +700ストップ高。一昨日に第3四半期の決算を発表している。10-12月期営業利益は127億円で前年同期比9.7％増、ほぼ市場想定線での着地となったが、上半期の同25.5％減から増益転換。通期予想は従来の440億円から470億円、前期比7.6％減に上方修正。コンセンサスをやや上回る水準となっている。為替の円安効果に加えて、BT材料の出荷数量がAIサーバー関連での需要増を背景に上振れているもよう。

＜2980＞ SREHD 3080 +504ストップ高。一昨日に第3四半期の決算を発表、営業利益は上半期の前年同期比76.0％減に対して、10-12月期は21.3億円で同13.7倍に拡大している。通期予想の40.5億円、前期比30.4％増は据え置いているが、上振れの可能性なども示唆されているようだ。また、27年3月期の業績見込みも発表、営業利益は57億円程度の水準が示されているもよう。過度なAIとの競争激化懸念なども後退する方向に。

＜6055＞ Jマテリアル 1967 +189 急伸。一昨日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は100億円で前年同期比46.1％増、10-12月期は39.2億円で同62.2％増と、増益率は一段と拡大する形になった。通期予想の130億円、前期比16.2％増は据え置いているが、1-3月期が3割の減益となる前提であり、大きく上振れの可能性が高まる状況とみられる。半導体工場向けの需要拡大で、主力のエレクトロニクス関連事業が好調推移となっている。

＜6728＞ アルバック 10320 +1503ストップ高比例配分。前日に上半期決算を発表、営業利益は84.6億円で前年同期比44.9％減、10-12月期も市場予想をやや下振れた。一方、受注高は1371億円で同18％増となっており、従来計画の1200億円を上振れた。半導体・ディスプレイ案件の投資増加などが背景で、通期受注高予想も2500億円から2800億円に引き上げた。好調な受注推移確認で通期業績の過度な下振れ懸念は後退する形に。

＜6134＞ FUJI 4863 +700ストップ高比例配分。一昨日に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は92.6億円で前年同期比2.8倍となり、通期予想は従来の220億円から306億円に上方修正した。コンセンサスは従来会社並みであったため、ポジティブなインパクトが強まったようだ。大型案件獲得などサーバー関連需要が想定以上に高水準となっているもよう。通期受注高見通しも1690億円から1930億円に引き上げた。

＜8050＞ セイコーG 10060 +1500ストップ高比例配分。一昨日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は290億円で前年同期比39.2％増となり、通期予想は従来の245億円から290億円に上方修正した。「グランドセイコー」の大幅な伸長などウオッチの販売が想定以上。年間配当金も従来計画の130円から150円、前期比50円増に増額。また、3月末を基準とした1：2の株式分割実施も発表し、流動性向上への期待も高まった。

＜6753＞ シャープ 675.4 -96.3急落。親会社である台湾の鴻海精密工業へ売却を予定していた亀山工場の第2工場について、売却が不成立になったと発表。液晶パネルの価格低迷などが考慮されたもよう。8月をめどに生産を終了、従業員1170人を対象に希望退職を募り、26年3月期に100億円の構造改革費用を計上するようだ。失望感が先行する展開となっている。なお、同時に発表した10-12月期決算は市場予想をやや上回る順調な決算であった。

＜3436＞ SUMCO 1615 -149.5大幅反落。一昨日に25年12月期決算を発表、10-12月期営業損益は45億円の赤字となり、コンセンサスは40億円程度上振れ。一方、26年12月期第1四半期のガイダンスは60億円の赤字見通しとしており、コンセンサスを20億円程度下振れた。為替の影響はコンセンサス比で上振れ要因となるが、ウエハー販売減の影響が想定以上に織り込まれたようだ。株価は昨年10月高値水準まで迫っていた中、戻り売り圧力に。《YY》