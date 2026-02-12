*14:53JST 富士製薬工業---スイッチOTC医薬品緊急避妊薬「レソエル(R)72」の製造販売承認取得および販売開始

富士製薬工業＜4554＞は10日、緊急避妊薬「レソエル(R)72」（要指導医薬品）について製造販売承認を取得したと発表した。

本製品は医療用医薬品であるレボノルゲストレル錠1.5mg「F」のスイッチOTC医薬品であり、製剤上の違いはない。販売はアリナミン製薬が担当し、2026年3月9日より開始される。

レボノルゲストレル錠1.5mg「F」は、国内で約90％のシェアを有しており、緊急避妊薬として多くの医療現場で処方されている。今回のスイッチOTC化により、「レソエル(R)72」は医療機関を受診せずに薬局での購入が可能となる。

希望小売価格は税込み6930円で、2月2日から販売している競合品より550円安く設定されている。

本製品は、研修を修了した薬剤師（研修修了薬剤師）の適正な指導のもとで販売される要指導医薬品であり、服用時には必要な情報の説明が行われる。これにより、使用者の安全性と正しい使用が確保される。《AK》