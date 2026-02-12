*13:32JST ムサシ---3Q売上高微減も、通期業績予想を上方修正特別配当の実施を発表

ムサシ＜7521＞は10日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比0.5%減の281.03億円、営業利益が同12.3%減の24.87億円、経常利益が同39.3%減の25.64億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同58.4%減の12.88億円となった。

情報・産業システム機材は、スキャナーなどの電子化機器や業務用ろ過フィルターの販売が増加したほか、LTOテープも堅調に推移した。また、工業用検査機材も航空・宇宙関連中心に点検業務需要を取り込み堅調に推移した。 一方、文書のデジタル化事業は官公庁・自治体などの大型案件予算縮小により、受注が伸び悩んだ。

印刷システム機材は、印刷材料の販売が若干低調に推移したほか、機器の販売も需要低迷の影響で落ち込んだ。

金融汎用システム機材は、金融機関や流通汎用市場向けに貨幣処理機器やセキュリティ機器の販売が、概ね順調に推移した。

選挙システム機材は、東京都議会議員選挙や参議院議員選挙向けに、投票用紙交付機や投票用紙読取分類機などの選挙機器の販売と投開票管理システムやサポート業務が伸長した。

紙・紙加工品について、医薬品や化粧品向け紙器用板紙などの販売は堅調に推移したが、印刷用紙や情報用紙の販売が若干低調に推移した。

不動産賃貸業、リース事業等は堅調に推移した。

2026年3月期通期については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高は前期比7.7%増（前回予想比7.7%増）の402.66億円、営業利益は同21.4%増（同51.5%増）の40.72億円、経常利益は同12.4%減（同51.2%増）の41.49億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同31.7%減（59.7%増）の23.45億円としている。

また業績予想の修正に伴い、2026年3月期の期末配当予想を18.00円の普通配当に30.00円の特別配当を加えて、1株当たり48.00円とすることを発表した。これにより年間配当金は76.00円（普通配当36.00円、特別配当40.00円）となる予定。《NH》