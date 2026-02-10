*19:06JST 10日の香港市場概況：ハンセン指数は続伸、海外株高などで出遅れ銘柄に買いが優勢

10日の香港市場は続伸。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比155.99ポイント（0.58％）高の27183.15ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が74.42ポイント（0.81％）高の9242.75ポイントで引けた。

前日の米株高に加え、日本株の堅調な動きが投資家心理を支え、出遅れていた銘柄に買いが広がった。一方、決算発表など相場全体を左右する材料に乏しいなか、連休前の持ち高調整の売りが上値を抑える要因となった。外部環境に対する警戒感も根強く、積極的な買いは限られたが、業種ごとの選別物色が相場を支えた。

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬・バイオ関連株は大幅高となった。CSPCファーマ（1093/HK）が5.5％高、無錫バイオロジクス（2269/HK）が4.6％高、イノベント・バイオロジクス（1801/HK）も5.0％高となり、業種全体をけん引した。好調な業績期待に加え、資金のディフェンシブセクターへのシフトが背景にある。素材関連では紫金鉱業集団（2899/HK）が2.5％高、中国香港アルミ（1378/HK）が4.5％高と買われ、リスク選好の動きも一部見られた。

半面、不動産セクターで売りが優勢となった。新鴻基地産（0016/HK）が1.9％安、長江実業（0001/HK）が1.3％安、恒隆地産（0101/HK）も0.8％安と軒並み下落した。米利下げ時期の不透明感や、春節休暇を控えたポジション整理が売り圧力を強めた。テクノロジー関連ではテンセント（0700/HK）が1.6％安、アリババヘルス（0241/HK）が2.1％安、JDヘルス（6618/HK）も2.0％安と冴えず、投資家のリスク回避姿勢が表れた。

娯楽・消費関連銘柄も軟調で、ギャラクシー・エンターテインメント（0027/HK）が1.8％安、サンズチャイナ（1928/HK）が1.7％安、蒙牛乳業（2319/HK）も1.1％安となった。旅行・観光需要の先高観が一巡し、短期的な利益確定売りが広がった。また、教育関連ではニューオリエンタル・エデュケーション（9901/HK）が4.4％安と大きく値を下げ、個別要因による売りも指数の上値を抑えた。

本土市場は小幅続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比0.13％高の4128.38ポイントで取引を終了した。《AK》