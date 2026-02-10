*17:35JST 富士製薬工業---業績予想の修正

富士製薬工業＜4554＞は5日、2026年9月期第2四半期累計期間（2025年10月-2026年3月）および通期の業績予想を修正したことを発表した。

第1四半期における主力製品の販売が予想を上回る結果となり、収益性が向上したため、第2四半期と通期の売上高、営業利益、経常利益を上方修正した。

第2四半期の修正後業績予想は、売上高が294.20億円（前回予想比1.3％増）、営業利益が41.00億円（前回予想比47.0％増）、経常利益が39.70億円（前回予想比49.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が8.60億円（前回予想比55.4％減）となる見込みである。

また、通期の修正後業績予想は、売上高が592.50億円（前回予想比3.1％増）、営業利益が61.20億円（前回予想比10.9％増）、経常利益が58.80億円（前回予想比12.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益が22.40億円（前回予想比41.2％減）となった。

一方、保有する投資有価証券において、株式評価損24.57億円を計上し、これが当期純利益に直接的な影響を与えるため、当期純利益の予想は下方修正された。2026年9月期の配当予想に変更はなく、株主への利益還元は維持される予定である。《AK》