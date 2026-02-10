*17:30JST ｒａｋｕｍｏ---Google生成AI活用「rakumoエージェント」ベータ版を提供開始

ｒａｋｕｍｏ＜4060＞は9日、「rakumo for Google Workspace シリーズ」の最新アップデートにおいて、Googleの生成AI技術を活用したAIエージェント「rakumoエージェント」のベータ版提供を開始したと発表した。

今回提供を開始した「rakumo エージェント」のベータ版では、第1弾として rakumo カレンダーと連携する。rakumo エージェントはユーザー一人ひとりの秘書的な役割を担い、複雑な操作を行う必要なく、自然な対話形式でタスクや予定の管理をより効率的にできるよう支援するなど、日々の業務をサポートする。さらに、今後は「rakumoワークフロー」や「rakumoボード」などとの連携も予定されている。

なお、rakumoエージェントとの会話内容やカレンダーデータはAIモデルの学習には使用されない設計となっており、企業の機密性を確保しつつ安心して利用できる仕組みを採用している。《AK》