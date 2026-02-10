*11:49JST コーア商事ホールディングス---2Q増収増益、期末配当金の増配を発表

コーア商事ホールディングス＜9273＞は9日、2026年6月期第2四半期（25年7月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比3.2%増の126.54億円、営業利益が同3.4%増の31.69億円、経常利益が同1.6%増の31.13億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同1.8%増の20.85億円となった。

原薬販売事業の売上高は前年同期比5.7%増の84.67億円、セグメント利益は同11.7%増の17.83億円となった。「腫瘍用薬」用原薬が顧客の購入タイミングの影響等により減少した一方で、「アレルギー用薬」、「中枢神経系用薬」、「感覚器官用薬」及び「外皮用薬」等の原薬販売が堅調に推移した。これは、近年上市した品目の市場浸透が進んだことに加え、ジェネリック医薬品の数量シェア拡大に伴い取引量が増加したこと等によるものとしている。

医薬品製造販売事業の売上高は同0.3%減の48.36億円、セグメント利益は同3.4%減の13.39億円となった。プレフィルドシリンジ製剤の販売が堅調に推移した一方で、主力製品の錠剤が競合の参入等により減少したこと等により、減収減益となった。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比10.4%増の257.00億円、営業利益が同1.4%増の54.30億円、経常利益が同1.0%増の54.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同0.1%増の36.40億円とする期初計画を据え置いている。

また、業績動向や今後の財務状況等を総合的に勘案し、2026年6月期末の配当予想について、前回公表の1株当たり17.00円から1.00円増配の1株当たり18.00円とすることを発表した。《NH》