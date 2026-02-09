*14:08JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---ITreview Grid Award 2026 Winterで最高位を受賞

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は6日、自社が提供する「CIERTO」が、IT製品・SaaSのレビューサイト「ITreview」における「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、最高位である「Leader」を受賞したと発表した。

本アワードは、ITreviewに投稿されたレビューをもとにユーザーに支持された製品を表彰するもの。今回の「2026 Winter」は、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに発表されている。同社は本受賞を励みに、今後もCIERTOの機能強化および導入・運用支援体制のさらなる充実を通じて、企業のコンテンツ活用とブランドガバナンスの強化に貢献していくとしている。

CIERTOは、デジタル素材と商品情報の分散管理を解消し、各種コンテンツの制作・管理・配信を効率化するDAM(デジタルアセット管理)・PIM(商品情報管理)ソリューションである。Webサイト・EC・カタログ・SNSなど媒体ごとに形式の異なるコンテンツも、ワンソースで整合性を保ちながら展開できるため、更新スピードの向上と表記ゆれ・出し間違いの防止、ブランド表現の統一に貢献する。《AK》