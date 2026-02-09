ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1194円押し上げ

2026年2月9日 12:40

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:40JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1194円押し上げ
9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり187銘柄、値下がり38銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は急伸。2410.17円高の56663.85円（出来高概算16億3349万株）で前場の取引を終えている。6日の米国市場でダウ平均は1206.95ドル高の50115.67ドル、ナスダックは490.62ポイント高の23031.21で取引を終了。エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がったほか、値ごろ感からの買いから、寄り付き後に上昇。ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり上昇した。イランとの間接協議も実施され、地政学的リスク懸念が緩和したことも相場を支援し、終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。米株市場を横目に、2月9日の日経平均は前営業日比876.95円高の55130.63円と大幅続伸でスタートした。寄り付きから史上初の55000円台にのせた後も、上げ幅を広げて56000円台、57000円台にまで突入する強い展開となった。注目されていた衆議院選挙では、自民党が316議席を単独で確保する大勝となった。海外勢は結果判明までは積極的な売買を手控えていたと考えられ、高市政権の長期安定期待から物色が広がっているようだ。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約1194円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはアドバンテ＜6857＞で14.11％高、同2位は住友電＜5802＞で11.22％高だった。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位はSUBARU＜7270＞となり、2銘柄で日経平均を約94円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはKDDIで7.70％安、同2位はSUBARUで6.88％安だった。


*11:30現在


日経平均株価　　56663.85(+2410.17)

値上がり銘柄数　187(寄与度+2543.93)
値下がり銘柄数　38(寄与度-133.76)
変わらず銘柄数　0

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27990　　3460　925.22
＜9983＞　ファーストリテ　　　 66860　　3360　269.54
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4311　　 312　250.29
＜6762＞　TDK　　　　　　　2282.5　　 120　 60.17
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 24135　　1740　 58.16
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9119　　 511　 51.24
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7788　　 703　 47.00
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 72140　　6340　 42.38
＜6954＞　ファナック　　　　　　6787　　 216　 36.10
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6693　　 359　 36.00
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3608　　 212　 35.43
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18730　　 850　 28.41
＜5802＞　住友電気工業　　　　　8386　　 846　 28.28
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2677　　94.5　 25.27
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5242　　 138　 23.06
＜7741＞　HOYA　　　　　　 27575　　1130　 18.89
＜8830＞　住友不動産　　　　　　4902　　 282　 18.85
＜7735＞　SCREEN　　　　　21480　　1320　 17.65
<6645>　オムロン　　　　　　　5001　　 469　 15.68
<6367>　ダイキン工業　　　　 18465　　 455　 15.21


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9433＞　KDDI　　　　　　2583.5　-215.5　-86.44
＜7270＞　SUBARU　　　　　3112　　-230　 -7.69
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1658　　 -34　 -6.82
<5214>　日本電気硝子　　　　　6597　　-411　 -4.12
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1693.5　 -33.5　 -3.36
<7832>　バンナムHD　　　　　　4162　　 -33　 -3.31
<8035>　東エレク　　　　　　 41000　　 -30　 -3.01
<8267>　イオン　　　　　　　　2233　 -29.5　 -2.96
<7269>　スズキ　　　　　　　　2292　　 -16　 -2.14
<6902>　デンソー　　　　　　　2147　 -14.5　 -1.94
<7272>　ヤマハ発動機　　　　1083.5　　 -14　 -1.40
<2413>　エムスリー　　　　　　1723　 -16.5　 -1.32
<2432>　ディー・エヌ・エー　2511.5　-116.5　 -1.17
<2503>　キリンHD　　　　　　　2440　 -30.5　 -1.02
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3502　　　-5　 -0.84
<9107>　川崎汽船　　　　　　　2318　　 -23　 -0.69
<4452>　花王　　　　　　　　　6509　　 -20　 -0.67
<9104>　商船三井　　　　　　　5018　　 -63　 -0.63
<3289>　東急不動産HD　　　　1494.5　　 -18　 -0.60
<9020>　東日本旅客鉄道　　　　3919　　 -59　 -0.59《CS》

関連記事