*12:40JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1194円押し上げ

9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり187銘柄、値下がり38銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は急伸。2410.17円高の56663.85円（出来高概算16億3349万株）で前場の取引を終えている。6日の米国市場でダウ平均は1206.95ドル高の50115.67ドル、ナスダックは490.62ポイント高の23031.21で取引を終了。エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がったほか、値ごろ感からの買いから、寄り付き後に上昇。ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり上昇した。イランとの間接協議も実施され、地政学的リスク懸念が緩和したことも相場を支援し、終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。米株市場を横目に、2月9日の日経平均は前営業日比876.95円高の55130.63円と大幅続伸でスタートした。寄り付きから史上初の55000円台にのせた後も、上げ幅を広げて56000円台、57000円台にまで突入する強い展開となった。注目されていた衆議院選挙では、自民党が316議席を単独で確保する大勝となった。海外勢は結果判明までは積極的な売買を手控えていたと考えられ、高市政権の長期安定期待から物色が広がっているようだ。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約1194円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはアドバンテ＜6857＞で14.11％高、同2位は住友電＜5802＞で11.22％高だった。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位はSUBARU＜7270＞となり、2銘柄で日経平均を約94円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはKDDIで7.70％安、同2位はSUBARUで6.88％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 56663.85(+2410.17)

値上がり銘柄数 187(寄与度+2543.93)

値下がり銘柄数 38(寄与度-133.76)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27990 3460 925.22

＜9983＞ ファーストリテ 66860 3360 269.54

＜9984＞ ソフトバンクG 4311 312 250.29

＜6762＞ TDK 2282.5 120 60.17

＜5803＞ フジクラ 24135 1740 58.16

＜4519＞ 中外製薬 9119 511 51.24

＜4062＞ イビデン 7788 703 47.00

＜6146＞ ディスコ 72140 6340 42.38

＜6954＞ ファナック 6787 216 36.10

＜8015＞ 豊田通商 6693 359 36.00

＜6988＞ 日東電工 3608 212 35.43

＜9766＞ コナミG 18730 850 28.41

＜5802＞ 住友電気工業 8386 846 28.28

＜6971＞ 京セラ 2677 94.5 25.27

＜4063＞ 信越化 5242 138 23.06

＜7741＞ HOYA 27575 1130 18.89

＜8830＞ 住友不動産 4902 282 18.85

＜7735＞ SCREEN 21480 1320 17.65

<6645> オムロン 5001 469 15.68

<6367> ダイキン工業 18465 455 15.21



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2583.5 -215.5 -86.44

＜7270＞ SUBARU 3112 -230 -7.69

<7267> ホンダ 1658 -34 -6.82

<5214> 日本電気硝子 6597 -411 -4.12

<2502> アサヒGHD 1693.5 -33.5 -3.36

<7832> バンナムHD 4162 -33 -3.31

<8035> 東エレク 41000 -30 -3.01

<8267> イオン 2233 -29.5 -2.96

<7269> スズキ 2292 -16 -2.14

<6902> デンソー 2147 -14.5 -1.94

<7272> ヤマハ発動機 1083.5 -14 -1.40

<2413> エムスリー 1723 -16.5 -1.32

<2432> ディー・エヌ・エー 2511.5 -116.5 -1.17

<2503> キリンHD 2440 -30.5 -1.02

<6758> ソニーG 3502 -5 -0.84

<9107> 川崎汽船 2318 -23 -0.69

<4452> 花王 6509 -20 -0.67

<9104> 商船三井 5018 -63 -0.63

<3289> 東急不動産HD 1494.5 -18 -0.60

<9020> 東日本旅客鉄道 3919 -59 -0.59《CS》