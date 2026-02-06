関連記事
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は274円高、引き続き主要企業の決算などに関心
日経平均は274円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞などがプラス寄与上位となっており、一方、中外薬＜4519＞、コナミG＜9766＞、キッコーマン＜2801＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、建設業、食料品、鉱業、石油石炭製品、銀行業が値上がり率上位、医薬品、その他製品、パルプ・紙、精密機器、サービス業が値下がり率上位となっている。
日経平均は底堅く推移している。今日はこの後、TOWA＜6315＞、太陽誘電＜6976＞、三井不＜8801＞、住友不＜8830＞、KDDI＜9433＞、東エレク＜8035＞などが決算を発表する。米国では今晩、2月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値）が発表される。日本時間明日未明には、ジェファーソン米連邦準備制度理事会（FRB）副議長の講演が予定されている。1月の米雇用統計は11日に発表される。《SK》
