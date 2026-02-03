関連記事
2/3の強弱材料
2/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49407.66、+515.19）
・ナスダック総合指数は上昇（23592.11、+130.29）
・SOX指数は上昇（8134.49、+136.02）
・シカゴ日経225先物は上昇（53930、+1300）
・為替相場は円安・ドル高（155.50-60）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（52655.18、-667.67）
・米長期金利は上昇
・米原油先物相場は下落（62.14、-3.07）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月マネタリーベース
・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・1月ブラジルFIPE消費者物価指数
・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
・12月ブラジル鉱工業生産
・1月米国自動車販売(4日までに)
・米国ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が討論会に参加《YY》
