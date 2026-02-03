*08:43JST 2/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49407.66、+515.19）

・ナスダック総合指数は上昇（23592.11、+130.29）

・SOX指数は上昇（8134.49、+136.02）

・シカゴ日経225先物は上昇（53930、+1300）

・為替相場は円安・ドル高（155.50-60）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（52655.18、-667.67）

・米長期金利は上昇

・米原油先物相場は下落（62.14、-3.07）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月マネタリーベース

・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・1月ブラジルFIPE消費者物価指数

・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表

・12月ブラジル鉱工業生産

・1月米国自動車販売(4日までに)

・米国ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が討論会に参加《YY》