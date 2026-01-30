*18:21JST And Doホールディングス---「事業性極度型保証」で足立成和信用金庫と提携

And Doホールディングス＜3457＞の連結子会社フィナンシャルドゥ（本社：京都市）は、30日、足立成和信用金庫（本部：東京都足立区）と提携し、4月に開始予定の事業性極度型保証に対する不動産担保評価および債務保証を行う事を発表。

事業性極度型保証は、法人または個人事業主を対象として、事業の成長と事業継続及び事業承継や事業再生の支援を目的としており、資金使途は事業性資金全般（運転資金、設備投資、借替等）に設定。返済方法は期限一括返済で、毎月の返済額は利息のみとなるため、元利均等返済の融資サービスと比較すると毎月の返済負担が軽減され、キャッシュフローの改善が見込まれるため、金融機関は、事業性極度型保証を活用しこれまでアプローチ出来なかった先の資金調達ニーズの拡大が見込めるとしている。

今後も同社とフィナンシャルドゥはリバースモーゲージ保証など市場のニーズが高まるシニア層に向けた商品の拡充や、法人ならびに個人事業主を対象とした事業性極度型保証など不動産を活用したサービスの提供により、日本経済の活性化に貢献していく考え。《AK》