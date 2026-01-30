*17:16JST 東京為替：ドル・円は大幅高、午後は一時154台

30日の東京市場でドル・円は大幅高。米連邦準備制度理事会（FRB)議長人事で今後の政策運営に思惑が広がり、朝方の152円87銭から上昇基調に。その後は節目付近の売りで上値を抑えられながらも154円を短期的に上抜け、154円13銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は183円03銭から183円71銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1974ドルから1.1895ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値53,434.73円、高値53,590.24円、安値52,923.12円、終値53,322.85円(前日比52.75円安)

・17時時点：ドル・円153円70-80銭、ユ-ロ・円183円50-60銭

【要人発言】

・トランプ米大統領

「次期FRB議長を明日午前に発表する」

「英国が中国と取引するのは危険」

「カナダが中国と取引するのはより危険」

「イランには核禁止とデモ参加者の殺害停止を要求」

【経済指標】

・日・12月失業率：2.6％（予想：2.6％：11月2.6％）

・日・12月有効求人倍率：1.19倍（予想：1.18倍、11月：1.18倍）

・日・12月鉱工業生産：前月比-0.1％（予想：-0.4％、11月：-2.7％）《TY》