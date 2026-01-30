IGS、補助金収入2531万円を営業外収益に計上、経産省補助金が額確定

■インドでの人材育成基盤調査事業が対象

Institution for a Global Society(IGS)<4265>(東証グロース)は1月29日、2026年3月期第4四半期連結会計期間において、営業外収益(補助金収入)を計上すると発表した。経済産業省の「令和5年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(我が国企業によるインフラ海外展開促進調査)」に採択され、インドを対象とした調査事業を実施していた。

同社はこのほど補助金の額確定通知書を受領し、2531万3000円を補助金収入として営業外収益に計上する。なお、当該収益による業績への影響は、2025年5月15日に公表した2025年3月期決算短信における通期業績予想に織り込み済みとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

