*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米生産者物価コア指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(12月) 1.18倍 1.18倍

08:30 失業率(12月) 2.6％ 2.6％

08:30 東京CPI(1月) 1.8％ 2.0％

08:50 鉱工業生産指数(12月) -0.4％ -2.7％

08:50 小売売上高(12月) -0.4％ 0.7％

08:50 百貨店・スーパー売上高(12月) 3.2％

14:00 住宅着工件数(12月) -4.1％ -8.5％



＜海外＞

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(1月) 6.3％

18:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

18:00 独・GDP速報値(10-12月) 0.3％ 0.3％

19:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(10-12月) 1.3％ 1.4％

19:00 欧・ユーロ圏失業率(12月) 6.3％

19:30 印・財政赤字(12月) 9兆7670億ルピー

20:30 ブ・基礎的財政収支(12月) -114億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(12月) 65.2％

21:00 ブ・全国失業率(12月) 5.2％

21:00 南ア・貿易収支(12月) 377億ランド

21:00 メキシコ・GDP(10-12月) -0.1％

22:00 独・消費者物価指数(1月) 1.9％ 1.8％

22:30 米・生産者物価コア指数(12月) 3.0％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月) 44.0 43.5



印・貸出残高(12月) 11.5％

印・外貨準備高(先週)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》