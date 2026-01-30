ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米生産者物価コア指数など

2026年1月30日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(12月)　1.18倍　1.18倍
08:30　失業率(12月)　2.6％　2.6％
08:30　東京CPI(1月)　1.8％　2.0％
08:50　鉱工業生産指数(12月)　-0.4％　-2.7％
08:50　小売売上高(12月)　-0.4％　0.7％
08:50　百貨店・スーパー売上高(12月)　　3.2％
14:00　住宅着工件数(12月)　-4.1％　-8.5％


＜海外＞
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(1月)　　6.3％
18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
18:00　独・GDP速報値(10-12月)　0.3％　0.3％
19:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(10-12月)　1.3％　1.4％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(12月)　　6.3％
19:30　印・財政赤字(12月)　　9兆7670億ルピー
20:30　ブ・基礎的財政収支(12月)　　-114億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(12月)　　65.2％
21:00　ブ・全国失業率(12月)　　5.2％
21:00　南ア・貿易収支(12月)　　377億ランド
21:00　メキシコ・GDP(10-12月)　　-0.1％
22:00　独・消費者物価指数(1月)　1.9％　1.8％
22:30　米・生産者物価コア指数(12月)　　3.0％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月)　44.0　43.5


印・貸出残高(12月)　　11.5％

印・外貨準備高(先週)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

