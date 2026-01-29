関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～マクアケ、KOAなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マクアケ、KOAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月29日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4479＞ マクアケ 1571900 120805.12 304.28% 0.0071%
＜6366＞ 千代建 31176800 2805633.74 281.64% 0.267%
＜1514＞ 住石HD 8471100 477081.44 272.15% -0.1746%
＜6140＞ 旭ダイヤ 10097900 813241.06 257.08% -0.1326%
＜2737＞ トーメンデバ 1039400 1473696 256.93% -0.1739%
＜6516＞ 山洋電 483200 229319.5 245.56% -0.0214%
＜1488＞ iFJリート 511298 169764.889 207.03% 0.0014%
＜3103＞ ユニチカ 44058300 3766457.48 192.93% -0.0851%
＜6999＞ KOA 2536100 620122.08 192.12% 0.0248%
＜1699＞ NF原油先 878690 72431.341 186.17% 0.0199%
＜5834＞ SBIリーシンク 164000 169536 184.37% 0.0251%
＜4461＞ 一工薬 468000 1065315.6 168.65% -0.0168%
＜2841＞ iFナス100H 372729 125850.834 166.62% -0.0013%
＜1942＞ 関電工 5772600 7198330.46 162.28% 0.0317%
＜4886＞ あすかHD 335200 184247.28 143.1% 0.112%
＜213A＞ 上日経半 1598710 164269.659 141.02% -0.0247%
＜7419＞ ノジマ 2119800 630106.28 137.11% -0.0673%
＜1651＞ iF高配40 123676 162620.205 129.42% -0.0025%
＜9534＞ 北ガス 281200 70665.26 125.25% 0.036%
＜6177＞ AppBank 2035600 79686.06 124.63% 0.0719%
<2678> アスクル 1567300 613593.58 122.96% 0.0252%
<3891> 高度紙 244700 271550.1 122.69% -0.0647%
<4113> 田岡化 555100 193859.2 115.45% -0.1328%
<1456> iF225ベア 53612 34195.847 114.39% -0.0006%
<179A> GX超米H 460730 32907.477 113.59% -0.0128%
<163A> 半導体 14716 84983.527 110.77% -0.0173%
<4362> 日精化 193200 176410.76 109.63% -0.1138%
<6356> 日ギア 304000 94559.48 108.71% -0.0748%
<5018> MORESCO 198800 147918.82 108.56% 0.0381%
<1433> ベステラ 344100 140933.7 108.36% -0.0822%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク