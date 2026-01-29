ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～マクアケ、KOAなどがランクイン

2026年1月29日 14:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マクアケ、KOAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月29日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4479＞ マクアケ　　　　　 1571900 　120805.12　 304.28% 0.0071%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　31176800 　2805633.74　 281.64% 0.267%
＜1514＞ 住石HD　　　　　　8471100 　477081.44　 272.15% -0.1746%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　10097900 　813241.06　 257.08% -0.1326%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　1039400 　1473696　 256.93% -0.1739%
＜6516＞ 山洋電　　　　　　　483200 　229319.5　 245.56% -0.0214%
＜1488＞ iFJリート　　　　511298 　169764.889　 207.03% 0.0014%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　44058300 　3766457.48　 192.93% -0.0851%
＜6999＞ KOA　　　　　　　2536100 　620122.08　 192.12% 0.0248%
＜1699＞ NF原油先　　　　　878690 　72431.341　 186.17% 0.0199%
＜5834＞ SBIリーシンク　　164000 　169536　 184.37% 0.0251%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　　468000 　1065315.6　 168.65% -0.0168%
＜2841＞ iFナス100H　　372729 　125850.834　 166.62% -0.0013%
＜1942＞ 関電工　　　　　　　5772600 　7198330.46　 162.28% 0.0317%
＜4886＞ あすかHD　　　　　335200 　184247.28　 143.1% 0.112%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　1598710 　164269.659　 141.02% -0.0247%
＜7419＞ ノジマ　　　　　　　2119800 　630106.28　 137.11% -0.0673%
＜1651＞ iF高配40　　　　123676 　162620.205　 129.42% -0.0025%
＜9534＞ 北ガス　　　　　　　281200 　70665.26　 125.25% 0.036%
＜6177＞ AppBank　　　2035600 　79686.06　 124.63% 0.0719%
<2678> アスクル　　　　　　1567300 　613593.58　 122.96% 0.0252%
<3891> 高度紙　　　　　　　244700 　271550.1　 122.69% -0.0647%
<4113> 田岡化　　　　　　　555100 　193859.2　 115.45% -0.1328%
<1456> iF225ベア　　　53612 　34195.847　 114.39% -0.0006%
<179A> GX超米H　　　　　460730 　32907.477　 113.59% -0.0128%
<163A> 半導体　　　　　　　14716 　84983.527　 110.77% -0.0173%
<4362> 日精化　　　　　　　193200 　176410.76　 109.63% -0.1138%
<6356> 日ギア　　　　　　　304000 　94559.48　 108.71% -0.0748%
<5018> MORESCO　　　198800 　147918.82　 108.56% 0.0381%
<1433> ベステラ　　　　　　344100 　140933.7　 108.36% -0.0822%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事