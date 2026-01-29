関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比15円安の53685円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル153.42円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比15円安の53685円。
米国株式市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたFOMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円55銭から154円05銭まで買われたが、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が会見で「金融政策はほぼ中立か幾分か抑制的と考えられる」との見方を伝えたことから、153円台前半まで弱含み。153円40銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1981ドルから1.1896ドルまで下落、1.1952ドルで引けた。
NY原油先物3月限は続伸（NYMEX原油3月限終値：63.21 ↑0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.31％）の63.21ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6857 (ATEYY) アドバンテスト 190.00 29150 3610 14.1
3
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1465 70 5.0
2
9503 (KAEPY) 関西電力 8.25 2531 101 4.1
6
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.00 2608 81.5 3.2
3
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.98 1531 40.5 2.7
2
「ADR下落率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.06 1878 -366 -16.3
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1649 -134 -7.5
2
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2531 -188 -6.9
1
8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 3989 -225 -5.3
4
■そのたADR（28日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 218.89 -5.23 3358 1
1
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.95 -0.20 2754
4
8035 (TOELY) 東京エレク 140.57 2.05 43132 -66
8
6758 (SONY.N) ソニー 22.28 -0.32 3418 1
4
9432 (NTTYY) NTT 25.23 -0.03 155 0.
4
8058 (MTSUY) 三菱商事 26.70 0.51 4096
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.50 0.29 5140 5
3
9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.98 -0.57 58269 -
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.30 0.21 4081 -12
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.79 -1.40 4845 -2
0
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.80 0.00 982 -98
4
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.95 -0.40 5357 1
1
8031 (MITSY) 三井物産 652.79 -1.70 5008 1
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8438 -2
1
4568 (DSNKY) 第一三共 18.98 -0.87 2912 -1
6
9433 (KDDIY) KDDI 17.00 -0.19 2608 -11.
5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.60 -0.36 10187 2
2
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.39 -0.38 5583
2
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.42 -0.49 1505
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.96 -0.26 5511
0
6902 (DNZOY) デンソー 13.65 -0.13 2094 -2.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.52 -0.60 8444 -
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.79 -0.25 2729 -
5
8411 (MFG.N) みずほFG 8.63 -0.05 6620
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.99 -0.43 18395 -5
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.69 -0.23 5121 3
9
7741 (HOCPY) HOYA 165.35 0.95 25368 -2
2
6503 (MIELY) 三菱電機 62.40 -1.30 4787 -1
7
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.38 -0.14 3185 -
2
7751 (CAJPY) キヤノン 29.19 -0.16 4478 1
0
6273 (SMCAY) SMC 20.45 0.00 62749 -33
1
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.00 0.50 2608 81.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.80 0.10 70266 -21
4
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.12 -0.08 2166 -
3
8053 (SSUMY) 住友商事 40.91 0.07 6276
9
6702 (FJTSY) 富士通 26.23 -0.33 4024 -1
9
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.06 16.46 19647 6
2
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.30 -0.07 3467
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1649 -13
4
8002 (MARUY) 丸紅 331.00 0.39 5078 1
5
6723 (RNECY) ルネサス 8.40 0.62 2577 -1
2
6954 (FANUY) ファナック 19.78 -0.83 6069 -3
2
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.03 -0.51 3840 -1
2
8801 (MTSFY) 三井不動産 33.70 -0.30 1723 -
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 36.86 -0.13 5655
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.96 -0.21 3056 -
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.06 -0.61 1878 -36
6
6857 (ATEYY) アドバンテスト 190.00 27.80 29150 361
0
4543 (TRUMY) テルモ 13.08 -0.45 2007 -14.
5
8591 (IX.N) オリックス 30.33 -0.23 4653 3
1
（時価総額上位50位、1ドル153.42円換算）《AN》
