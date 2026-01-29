関連記事
1/29の強弱材料
*08:42JST 1/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53358.71、+25.17）
・NYダウは上昇（49015.60、+12.19）
・ナスダック総合指数は上昇（23857.45、+40.35）
・SOX指数は上昇（8306.74、+189.56）
・為替相場は円安・ドル高（153.30-40）
・米原油先物相場は上昇（63.21、+0.82）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（53685、-15）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・1月消費者態度指数
・日本取引所グループの山道CEOが定例会見
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・7-9月期米国非農業部門労働生産性
・11月米国貿易収支
・11月米国製造業受注
・11月米国卸売在庫
・欧州連合(EU)外相理事会
・12月ユーロ圏マネーサプライ
・1月ユーロ圏景況感指数
・1月ユーロ圏消費者信頼感指数
・12月ニュージーランド貿易収支
・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・11月カナダ貿易収支
・1月ブラジルFGVインフレIGPM
・12月ブラジルローン残高
・12月ブラジル融資残高
・12月ブラジル個人ローン・デフォルト率《YY》
