*08:42JST 1/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53358.71、+25.17）

・NYダウは上昇（49015.60、+12.19）

・ナスダック総合指数は上昇（23857.45、+40.35）

・SOX指数は上昇（8306.74、+189.56）

・為替相場は円安・ドル高（153.30-40）

・米原油先物相場は上昇（63.21、+0.82）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（53685、-15）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・1月消費者態度指数

・日本取引所グループの山道CEOが定例会見

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・7-9月期米国非農業部門労働生産性

・11月米国貿易収支

・11月米国製造業受注

・11月米国卸売在庫

・欧州連合(EU)外相理事会

・12月ユーロ圏マネーサプライ

・1月ユーロ圏景況感指数

・1月ユーロ圏消費者信頼感指数

・12月ニュージーランド貿易収支

・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・11月カナダ貿易収支

・1月ブラジルFGVインフレIGPM

・12月ブラジルローン残高

・12月ブラジル融資残高

・12月ブラジル個人ローン・デフォルト率《YY》