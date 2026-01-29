ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、加貿易収支、米貿易収支など

2026年1月29日 06:30

＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
14:00　消費者態度指数(1月)　37.0　37.2
15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(12月)　　-1.63億NZドル
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(12月)　　3.0％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(1月)　96.8　96.7
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　　-12.4
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(1月)　　-0.01％
20:30　ブ・ローン残高(12月)　　0.9％
20:30　ブ・融資残高(12月)　　6兆9720億レアル
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(12月)　　6.3％
22:00　南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　6.75％　6.75％
22:30　加・貿易収支(11月)　　-5.8億加ドル
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.0万件
22:30　米・非農業部門労働生産性(7-9月)　4.9％　4.9％
22:30　米・貿易収支(11月)　-446億ドル　-294億ドル
24:00　米・製造業受注(11月)　0.5％　-1.3％
24:00　米・卸売在庫(11月)　　0.2％


欧・欧州連合(欧)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

