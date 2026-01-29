関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、加貿易収支、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、加貿易収支、米貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
14:00 消費者態度指数(1月) 37.0 37.2
15:30 日本取引所グループの山道CEOが定例会見
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(12月) -1.63億NZドル
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(12月) 3.0％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(1月) 96.8 96.7
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -12.4
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(1月) -0.01％
20:30 ブ・ローン残高(12月) 0.9％
20:30 ブ・融資残高(12月) 6兆9720億レアル
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(12月) 6.3％
22:00 南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 6.75％ 6.75％
22:30 加・貿易収支(11月) -5.8億加ドル
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.0万件
22:30 米・非農業部門労働生産性(7-9月) 4.9％ 4.9％
22:30 米・貿易収支(11月) -446億ドル -294億ドル
24:00 米・製造業受注(11月) 0.5％ -1.3％
24:00 米・卸売在庫(11月) 0.2％
欧・欧州連合(欧)外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク