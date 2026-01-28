関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか鉱業、情報・通信業、海運業、電気機器も上昇。一方、化学工業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、医薬品、その他製品、食料品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 4,212.95 ／ 4.67
2. 鉱業 ／ 1,013.32 ／ 2.76
3. 情報・通信業 ／ 7,346.77 ／ 0.68
4. 海運業 ／ 1,802.88 ／ 0.66
5. 電気機器 ／ 6,616.83 ／ 0.08
6. 卸売業 ／ 5,493.76 ／ -0.01
7. 精密機器 ／ 13,104.53 ／ -0.34
8. 証券業 ／ 894.06 ／ -0.44
9. 銀行業 ／ 570.92 ／ -0.64
10. サービス業 ／ 3,145.94 ／ -0.73
11. パルプ・紙 ／ 648.05 ／ -0.75
12. 電力・ガス業 ／ 666.3 ／ -0.80
13. その他金融業 ／ 1,287.08 ／ -0.83
14. 繊維業 ／ 905. ／ -0.87
15. ガラス・土石製品 ／ 1,950.26 ／ -1.03
16. 不動産業 ／ 2,636.71 ／ -1.09
17. 小売業 ／ 2,240.29 ／ -1.12
18. 機械 ／ 4,724.64 ／ -1.19
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,629.81 ／ -1.20
20. 空運業 ／ 236.72 ／ -1.23
21. 石油・石炭製品 ／ 2,685.83 ／ -1.29
22. 保険業 ／ 3,013.4 ／ -1.32
23. ゴム製品 ／ 5,542.72 ／ -1.34
24. 建設業 ／ 2,840.86 ／ -1.34
25. 陸運業 ／ 2,289.24 ／ -1.35
26. 水産・農林業 ／ 752.86 ／ -1.51
27. 鉄鋼 ／ 814.99 ／ -1.61
28. 金属製品 ／ 1,666.62 ／ -1.89
29. 食料品 ／ 2,453.81 ／ -1.97
30. その他製品 ／ 6,462.14 ／ -2.04
31. 医薬品 ／ 3,883.99 ／ -2.09
32. 輸送用機器 ／ 5,095.18 ／ -2.60
33. 化学工業 ／ 2,637.23 ／ -3.57《CS》
