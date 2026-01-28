関連記事
1月28日本国債市場：債券先物は131円72銭で取引終了
1月28日本国債市場:債券先物は131円72銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円22銭 高値131円76銭 安値131円22銭 引け131円72銭
2年 1.231％
5年 1.648％
10年 2.220％
20年 3.154％
28日の債券先物3月限は131円22銭で取引を開始し、131円72銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.57％、10年債は4.23％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.87％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.61％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・23：45 加・カナダ中央銀行政策金利発表（予想：2.25％）
・04：00 米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表（予想：3.50％-3.75％）
・04：30 パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見
・06：30 ブラジル中央銀行が政策金利発表（予想：15.00％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
