*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、日米協調介入の思惑が重石に

27日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。今晩の米経済指標で景況感の改善なら、金融政策決定を控えドルは売りづらい地合いとなる見通し。ただ、日米協調介入の思惑は継続し、ドルの上値を抑えるだろう。

23日の米レートチェック報道で日米協調介入の思惑が広がるなか、週明けも引き続きドル売り・円買いに振れやすい地合いとなった。ただ、米10年債利回りは下げ渋り、ユーロ・ドルは1.1830ドル台から1.19ドル付近に浮上後に伸び悩む展開。ドル・円は154円30銭付近から一時153円60銭付近に下落後、154円30銭付近に持ち直した。本日アジア市場で日経平均株価の反発を受け円売りが先行し、ドル・円は小高く推移した。

この後の海外市場はドル売り・円買いに振れやすいなか、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を見極める展開となりそうだ。また、2月の総選挙を控え日本の財政悪化懸念で円売りも根強いだろう。さらに、今晩から開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)では政策維持はほぼ織り込み済みのため、米金利が下げ渋ればドル売りは後退する見通し。ただ、ドルは値ごろ感から買戻しが見込まれるが、引き続き日米協調介入が意識され上値を抑えるだろう。

【今日の欧米市場の予定】

・23：00 米・11月CS住宅価格指数（予想：前年比＋1.20％、10月：＋1.31％）

・24：00 米・1月CB消費者信頼感指数（予想：90.6、12月：89.1）

・24：00 米・1月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-5、12月：-7）《CS》