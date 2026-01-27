関連記事
1月27日本国債市場：債券先物は131円23銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:16JST 1月27日本国債市場：債券先物は131円23銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円55銭 高値131円56銭 安値131円19銭 引け131円23銭
2年 1.268％
5年 1.705％
10年 2.276％
20年 3.184％
27日の債券先物3月限は131円55銭で取引を開始し、131円23銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.59％、10年債は4.22％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.87％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.84％、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・23：00 米・11月CS住宅価格指数（予想：前年比＋1.20％、10月：＋1.31％）
・24：00 米・1月CB消費者信頼感指数（予想：90.6、12月：89.1）
・24：00 米・1月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-5、12月：-7）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク