*14:04JST ワイヤレスゲート---WBAに加盟しOpenRoaming対応を加速

ワイヤレスゲート＜9419＞は26日、次世代Wi-Fiの国際標準化団体であるWireless Broadband Alliance(WBA)に加盟したと発表した。

WBAは、世界的な通信企業が参画し、シームレスかつ安全なWi-Fi相互利用を実現する国際基準の策定を行っている。同社はこの加盟により、一度の認証で世界中の拠点に自動接続可能な「OpenRoaming」への対応を本格化させる。

現在、同社が注力しているインバウンド事業において、訪日外国人旅行者の国内Wi-Fi利用体験を向上させるとともに、同社サービスを利用する顧客が海外渡航時(アウトバウンド)にも世界100万拠点以上のWi-Fiスポットを快適に利用できる環境を構築していく。2026年、同社は「eSIM」と「OpenRoaming」の両輪により、国境を越えたシームレスな通信ソリューションを強化する。

今後もグローバルスタンダードな通信環境の提供を通じて、持続的な企業価値の向上に努めていく。《NH》