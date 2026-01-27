関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比275円安の52585円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.17円換算）で、ファーストリテイリング＜9983＞、ダイキン工業＜6367＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比275円安の52585円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.12ポイント高の23601.36で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。FOMC（連邦公開市場委員会）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円34銭から153円62銭まで下落し、154円20銭で引けた。日米通貨当局は過度な円安を懸念しているとの見方が強まり、リスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制されたが、日本の財政悪化が引き続き警戒され、154円台に戻す展開。ユーロ・ドルは1.1835ドルから1.1907ドルまで上昇し、1.1880ドルで引けた。
NY原油先物3月限は弱含み（NYMEX原油3月限終値：60.63 ↓0.44）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.44ドル（－0.72％）の60.63ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8058 (MTSUY) 三菱商事 25.90 3993 83 2.1
2
9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2226 44.5 2.0
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8479 111 1.3
3
8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 6.53 5034 53 1.0
6
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.84 2750 20 0.7
3
「ADR下落率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9503 (KAEPY) 関西電力 7.72 2380 -88.5 -3.5
9
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2544 -206.5 -7.5
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1657 -117.5 -6.6
2
8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4008 -183 -4.3
7
■そのたADR（26日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 225.62 -0.66 3478
1
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.84 -0.04 2750 2
0
8035 (TOELY) 東京エレク 133.81 1.01 41259 16
9
6758 (SONY.N) ソニー 22.96 -0.13 3540 -
6
9432 (NTTYY) NTT 25.46 0.37 157 0.
1
8058 (MTSUY) 三菱商事 25.90 0.39 3993 8
3
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.02 -0.18 5091 -1
6
9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.42 0.08 59232 -26
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.18 -0.01 4064 -
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.79 -0.05 5485 3
6
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.77 -0.02 984 -997.
5
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.05 0.13 5409 2
2
8031 (MITSY) 三井物産 640.71 -7.03 4939 -3
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8479 11
1
4568 (DSNKY) 第一三共 20.25 0.35 3122
2
9433 (KDDIY) KDDI 17.12 0.14 2639 -1
1
7974 (NTDOY) 任天堂 16.85 0.17 10391 -2
4
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.76 -0.22 5667 -1
1
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.00 -0.41 1542 -2.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.06 0.10 5569 -1
6
6902 (DNZOY) デンソー 13.74 -0.11 2118 -1
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 28.07 0.34 8655 -3
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.27 0.54 2817 -8.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 8.51 0.04 6560 3
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.43 -0.06 19163 -16
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.61 0.32 5122 3
3
7741 (HOCPY) HOYA 160.38 -0.28 24726 -10
4
6503 (MIELY) 三菱電機 62.70 -0.15 4833 -3
3
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.26 -0.22 3164 -1
5
7751 (CAJPY) キヤノン 29.14 -0.35 4493 -
1
6273 (SMCAY) SMC 20.03 0.27 61761 -37
9
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 0.00 2429 -39.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 42.80 0.30 65985 -51
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.12 0.06 2177 -18.
5
8053 (SSUMY) 住友商事 39.23 -0.47 6048 -1
0
6702 (FJTSY) 富士通 26.02 -1.09 4012 -2
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.21 12.61 19149 -21
1
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.21 0.01 3456 -2
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1657 -117.
5
8002 (MARUY) 丸紅 316.55 -6.01 4880 -3
5
6723 (RNECY) ルネサス 7.53 -0.26 2322 -3
3
6954 (FANUY) ファナック 20.86 0.25 6432 3
8
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.15 0.14 3877 -2
3
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.60 0.30 1778 -7.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 35.91 0.12 5536 -1
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.20 -0.04 3145 -2
7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.66 -0.07 2257 -2
4
6857 (ATEYY) アドバンテスト 151.90 3.30 23418 -15
7
4543 (TRUMY) テルモ 13.72 0.08 2115 -9.
5
8591 (IX.N) オリックス 30.17 -0.12 4651 1
1
（時価総額上位50位、1ドル154.17円換算）《AN》
