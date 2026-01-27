関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ジーイエット、山田債権、GRCSなど
銘柄名<コード26日終値⇒前日比
ソシオネクスト＜6526＞ 2252.5 -121.5
地合い悪化で半導体関連も総じて低調。
楽天銀行＜5838＞ 6723 -410
円高反転で利上げペースの鈍化も意識。
SUMCO＜3436＞ 1564.5 -101.5
円高反転の動きがハイテク株の弱材料に。
三井ハイテック＜6966＞ 755 -37
円高による自動車業界の業況悪化も懸念。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4065 -209
日経平均の大幅下落に連れ安する格好。
ケミプロ化成＜4960＞ 590 +258
ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。
ジーイエット＜7603＞ 285 +80
生成AI技術活用事業の展開へ合弁設立を引き続き材料視。
レダックス＜7602＞ 273 +51
国内金融事業参入に向けた合弁会社設立への期待が再燃。
山田債権＜4351＞ 1063 +150
マネーゲーム。
阿波製紙＜3896＞ 480 +56
調整一巡感からの押し目買い優勢に。
テクノホライゾン＜6629＞ 1261 +72
業績上方修正や大幅増配を発表。
倉元製作所＜5216＞ 215 +7
ペロブスカイト太陽電池関連の低位材料株として物色続く。
ノースサンド＜446A＞ 1643 +93
26年1月期業績予想を上方修正。
グロームHD＜8938＞ 412 +13
医療法人社団さくらライフと業務提携。
TORICO＜7138＞ 389 -20
暗号資産イーサリアム（ETH）約6.0億円を追加取得したと発表し
前週末大幅高。26日は売り優勢。
GreenB＜3913＞ 1511 -20
1月30日をもって東証グロースからスタンダードへ市場区分変更。
小幅上昇して始まるが買い続かず。
GRCS＜9250＞ 1323 -137
22日高値で達成感。
AIAI＜6557＞ 1419 -3
認可保育施設を運営するきららグループホールディングスを
約104億円で孫会社化。上値は限定的。
ファンペップ＜4881＞ 89 -5
25年12月期業績見込みを下方修正。
アイリッジ＜3917＞ 675 +48
引き続き東証上場10周年記念株主優待発表が手掛かり。
地域新聞社<2164> 295 +3
前週末大幅高の反動安。
GENDA<9166> 775 -21
25年12月の国内アミューズメント施設の既存店売上高が
曜日調整後で13％増。11月の6％増から伸び率拡大。《CS》
