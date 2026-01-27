*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ジーイエット、山田債権、GRCSなど

銘柄名<コード26日終値⇒前日比

ソシオネクスト＜6526＞ 2252.5 -121.5

地合い悪化で半導体関連も総じて低調。

楽天銀行＜5838＞ 6723 -410

円高反転で利上げペースの鈍化も意識。

SUMCO＜3436＞ 1564.5 -101.5

円高反転の動きがハイテク株の弱材料に。

三井ハイテック＜6966＞ 755 -37

円高による自動車業界の業況悪化も懸念。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4065 -209

日経平均の大幅下落に連れ安する格好。

ケミプロ化成＜4960＞ 590 +258

ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。

ジーイエット＜7603＞ 285 +80

生成AI技術活用事業の展開へ合弁設立を引き続き材料視。

レダックス＜7602＞ 273 +51

国内金融事業参入に向けた合弁会社設立への期待が再燃。

山田債権＜4351＞ 1063 +150

マネーゲーム。

阿波製紙＜3896＞ 480 +56

調整一巡感からの押し目買い優勢に。

テクノホライゾン＜6629＞ 1261 +72

業績上方修正や大幅増配を発表。

倉元製作所＜5216＞ 215 +7

ペロブスカイト太陽電池関連の低位材料株として物色続く。

ノースサンド＜446A＞ 1643 +93

26年1月期業績予想を上方修正。

グロームHD＜8938＞ 412 +13

医療法人社団さくらライフと業務提携。

TORICO＜7138＞ 389 -20

暗号資産イーサリアム（ETH）約6.0億円を追加取得したと発表し

前週末大幅高。26日は売り優勢。

GreenB＜3913＞ 1511 -20

1月30日をもって東証グロースからスタンダードへ市場区分変更。

小幅上昇して始まるが買い続かず。

GRCS＜9250＞ 1323 -137

22日高値で達成感。

AIAI＜6557＞ 1419 -3

認可保育施設を運営するきららグループホールディングスを

約104億円で孫会社化。上値は限定的。

ファンペップ＜4881＞ 89 -5

25年12月期業績見込みを下方修正。

アイリッジ＜3917＞ 675 +48

引き続き東証上場10周年記念株主優待発表が手掛かり。

地域新聞社<2164> 295 +3

前週末大幅高の反動安。

GENDA<9166> 775 -21

25年12月の国内アミューズメント施設の既存店売上高が

曜日調整後で13％増。11月の6％増から伸び率拡大。《CS》