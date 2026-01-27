ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など

2026年1月27日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(12月)　　2.7％
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
15:00　工作機械受注(12月)　　10.6％


第51回衆院選公示


＜海外＞
10:30　中・工業利益(12月)　　0.1％
14:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(12月)　　2.1％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.35％
20:00　ブ・FGV建設コスト(1月)　　0.21％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(1月)　　4.41％
23:00　米・S&PCS20都市住宅価格指数(11月)　1.20％　1.31％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(11月)　　0.4％
24:00　米・消費者信頼感指数(1月)　90.1　89.1


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)

米・気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」から再離脱


注：数値は市場コンセンサス、前回数値
サマリー《CS》

