関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(12月) 2.7％
14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
15:00 工作機械受注(12月) 10.6％
第51回衆院選公示
＜海外＞
10:30 中・工業利益(12月) 0.1％
14:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(12月) 2.1％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.35％
20:00 ブ・FGV建設コスト(1月) 0.21％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(1月) 4.41％
23:00 米・S&PCS20都市住宅価格指数(11月) 1.20％ 1.31％
23:00 米・FHFA住宅価格指数(11月) 0.4％
24:00 米・消費者信頼感指数(1月) 90.1 89.1
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)
米・気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」から再離脱
注：数値は市場コンセンサス、前回数値
サマリー《CS》
スポンサードリンク