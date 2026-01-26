*18:07JST 26日の中国本土市場概況：上海総合指数は小幅安

26日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前営業日比3.56ポイント（0.09％）安の4132.60ポイントと4日ぶりに反落。経済や政策の動向を見極めたいとするスタンスが強まっているが、大幅安となる可能性は低いとみられている。一段の元高が予想されていることも影響したようだ。

業種別では、ハイテクが安い。電子機器メーカーの国睿科技（600562/SH）が6.2％安、江蘇長電科技（600584/SH）が3.5％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（603019/SH）が2.8％安。軍需・宇宙産業株も弱含み。衛星開発・運用の中国衛星（600118/SH）や航空製品の中国航発航空科技（600391/SH）、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（600879/SH）が10.0％安、電子機器メーカーの四創電子（600990/SH）が5.3％安、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（600760/SH）が4.9％安。不動産株、自動車株、消費関連株、医薬株、空運株などもさえない動きとなった。

一方、石油・石炭や産金・非鉄など資源関連株は強含み。中国海洋石油（600938/SH）が6.7％高、中国石油天然気（601857/SH）が5.7％高、中国神華能源（601088/SH）が4.1％高。商品市況高が追い風となったようだ。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.11ポイント（0.04％）高の264.44ポイント、深センB株指数が9.15ポイント（0.73％）安の1243.19ポイントで取引を終えた。《AK》