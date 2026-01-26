関連記事
1月26日本国債市場：債券先物は131円55銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
1月26日本国債市場：債券先物は131円55銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円72銭 高値131円84銭 安値131円39銭 引け131円55銭
2年 1.255％
5年 1.672％
10年 2.224％
20年 3.148％
26日の債券先物3月限は131円72銭で取引を開始し、131円55銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.59％、10年債は4.21％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.90％、英国債は4.51％、オーストラリア市場は祝日のため休場、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・18：00 独・1月IFO企業景況感指数（予想：88.2、12月：87.6）
・22：30 米・11月耐久財受注（予想：前月比＋3.0％、10月：－2.2％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
