*11:39JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:神戸物産、東邦鉛など

＜3968＞ セグエ 557 -67

急落。460万株の公募増資、62万5000株の株式売出、78万3700株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表。公募価格等は2月2日から2月4日の間に決定する。増加する株式数は最大で、現在の発行済み株式数の16.5％の水準となる。調達資金訳31.1億円は、大型受注案件に係る資金需要、M&A待機資金などに充当する計画。同時に業績予想の上方修正を発表しているが、株式価値の希薄化をマイナス視する動きが優勢。

＜6702＞ 富士通 4042 -338

大幅反落。UBS証券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価も4550円から4500円に引き下げている。高騰しているDRAM価格が高止まりすると見て、サーバーとPC事業の営業利益予想を減額しているもよう。また、価格高騰や調達不足から国内顧客が自社サーバーからクラウドやSaaSにシフトする場合、同社の国内ITサービスの利益率ミックス悪化にもつながると指摘している。

＜7599＞ IDOM 1509 +139

大幅続伸。株主優待制度の導入を先週末に発表している。2月末、8月末を基準に、1年以上保有している株主にデジタルギフトを贈呈する。2026年に関してはともに継続保有の制限を設けないとしている。それぞれ、100以上500株未満株主には2500円分、500株以上1000株未満株主には13500円分、1000株以上株主には30000円分を贈呈。先週末終値ベースでの優待利回りは100株保有株主で3.6％の水準となる。

＜3038＞ 神戸物産 3882 +187

大幅反発。先週末の引け後には一時159円台まで上昇していたドル円相場がその後急落、現在は154円台にまで低下している。米当局がレートチェックを実施との観測報道が伝わったことがドル円相場の反転につながっており、米国が協調態勢を示していることから、当面は一段の円安進行余地が狭まったとみられているようだ。同社などの円高メリット銘柄には期待感が向かう状況となっている。

＜5707＞ 東邦鉛 1935 +205

大幅続伸。先週末のNY銀先物相場において、中心限月の価格が初めて100ドル台を突破する動きとなっている。グリーンランドを巡る米欧対立などへの警戒感から、リスク回避のための安全資産買いが流入する状況になっているようだ。足元では107ドル台後半にまで銀価格は上昇している。銀の生産量が国内トップクラスと位置付けられている同社は、ここにきて銀価格との連動性を強める展開になっている。

＜446A＞ ノースサンド 1620 +70

急騰。26年1月期通期業績予想の売上高を250.06億円から260.69億円(4.3%増)へ、経常利益を48.74億円から52.89億円(8.5%増)へ上方修正した。好調な採用活動及び高い定着率の維持によりコンサルタント数が順調に増加しているほか、既存・新規案件の堅調な拡大により稼働率も引き続き高水準で推移している。さらに、顧客企業との関係強化により平均単価も前年同期比で上昇していることから、売上高及び各段階利益が前回公表の業績予想を上回る見込みとなったとしている。

＜7138＞ TORICO 396 -13

反落。23日の取引終了後、イーサリアム(ETH)の追加取得を発表したが、株価に対する反応は限定的となっている。暗号資産投資事業の一環として、暗号資産イーサリアム(ETH)を466.7373ETH追加取得した。取得価額は219,999,963円、平均取得単価は471,357円/ETH。上記を含むイーサリアム(ETH)の保有状況(ステーキング収入分を含む)は、総取得数量1,684.7620ETH、総取得価額820,049,076円、平均取得単価486,745円/ETHとしている。

＜8938＞ グロームHD 410 +11

続伸。医療法人社団さくらライフとの業務提携契約を締結することを発表し、好材料視されている。両者は、同社が地方エリアを中心に培ってきた医療機関経営支援のノウハウと、さくらライフが首都圏において構築してきた在宅医療分野における高度な運営体制という、それぞれの強みを相互補完的に活かしながら協力し、相互の事業の発展を図ることを目的として、同業務提携について合意した。両社の事業エリアが異なることにより、全国規模での医療サービスモデルの展開およびノウハウ共有が可能になるとしている。《NH》