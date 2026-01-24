関連記事
米国株式市場はまちまち、銀行が重し
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）
JAN23
Ｏ 54115（ドル建て）
Ｈ 54170
Ｌ 52885
Ｃ 52985 大証比-715（イブニング比+85）
Vol 4004
JAN23
Ｏ 54015（円建て）
Ｈ 54080
Ｌ 52795
Ｃ 52890 大証比-810（イブニング比-10）
Vol 26419
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル155.84円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、
日立製作所 ＜6501＞、ファーストリテイリング＜9983＞などが下落し、全般売り優
勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 226.28 -0.76 3526 -9
8
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.88 -0.02 2786 -49.
5
8035 (TOELY) 東京エレク 132.80 -2.69 41391 -32
9
6758 (SONY.N) ソニー 23.09 0.13 3598 -1
6
9432 (NTTYY) NTT 25.09 0.30 156 -1.
5
8058 (MTSUY) 三菱商事 25.51 -0.37 3975 -5
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.20 -0.32 5174 -12
5
9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.34 -0.32 59749 -75
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.19 -0.54 4111 -16
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.84 -0.18 5560 -7
1
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.79 -0.23 997 -104
3
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.92 0.27 5434 -10
7
8031 (MITSY) 三井物産 647.74 -2.89 5047 -9
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8571 -1
7
4568 (DSNKY) 第一三共 19.90 -0.12 3101 -3
2
9433 (KDDIY) KDDI 16.98 0.17 2646 -20.
5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.68 0.87 10398 -
2
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.98 -0.03 5763 -9
7
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.41 -0.81 1580 -3
6
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.96 -0.01 5598 -5
0
6902 (DNZOY) デンソー 13.85 -0.22 2158 -52.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.73 1.27 8643 -11
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.73 0.09 2763 -3
2
8411 (MFG.N) みずほFG 8.47 0.10 6600 -13
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.49 0.12 19464 -29
1
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.29 0.35 5077 -3
9
7741 (HOCPY) HOYA 160.66 1.23 25037 -40
3
6503 (MIELY) 三菱電機 62.85 -0.31 4897 -6
9
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.48 -0.10 3266 -6
6
7751 (CAJPY) キヤノン 29.49 -0.14 4596 -4
7
6273 (SMCAY) SMC 19.76 0.21 61588 -149
2
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 0.00 2455 -8
5
6146 (DSCSY) ディスコ 42.50 -1.60 66232 -171
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.06 -0.01 2191 -28.
5
8053 (SSUMY) 住友商事 39.70 -0.28 6187 -9
9
6702 (FJTSY) 富士通 27.11 -0.43 4225 -15
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.24 13.64 19517 -5
8
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.20 0.05 3491 -5
4
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1675 -155.
5
8002 (MARUY) 丸紅 322.56 -2.86 5027 -9
9
6723 (RNECY) ルネサス 7.79 -0.19 2428 -85.
5
6954 (FANUY) ファナック 20.61 -0.33 6424 -15
0
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.01 -0.03 3898 -8
2
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.30 -0.30 1782 -3
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 35.79 -0.12 5578 -9
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.24 0.08 3192 -4
8
6594 (NJDCY) 日本電産 3.73 0.06 2325 -5
4
6857 (ATEYY) アドバンテスト 148.60 2.30 23158 -37
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.64 -0.11 2126 -33.
5
8591 (IX.N) オリックス 30.29 0.34 4720 -6
6
（時価総額上位50位、1ドル155.84円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.90 1473 31 2.1
5
9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2250 37.5 1.6
9
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.03 944 10.3 1.1
0
4578 (OTSKY) 大塚HD 30.10 9382 40 0.4
3
6752 (PCRHY) パナソニック 14.75 2299 4 0.1
7
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1675 -155.5 -8.4
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.19 4111 -163 -3.8
1
6702 (FJTSY) 富士通 27.11 4225 -155 -3.5
4
8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4052 -148 -3.5
2
「米国株式市場概況」（23日）
ＮＹＤＯＷ
終値：49098.71 前日比：-285.30
始値：49264.54 高値：49265.46 安値：48963.05
年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23501.24 前日比：65.22
始値：23440.92 高値：23610.74 安値：23374.26
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6915.61 前日比：2.26
始値：6907.85 高値：6932.96 安値：6895.50
年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.826％ 米10年国債 4.226％
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは6
5.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。
イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推
移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。セクター
別ではソフトウエア・サービスが上昇した一方、銀行が下落した。
半導体のエヌビディア（NVDA）は中国当局が同国のテック企業に同社の人工知能（A
I）向け半導体「H200｜の注文準備を進めてよいと通達したとの報道が好感され、上
昇。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）も上昇。石油会社のエクソ
ンモービル（XOM）は原油高で収益増期待に買われた。鉄道会社のCSX（CSX）は第4
四半期の収入が予想を下回ったものの、2026年の見通しが好感され、上昇。
半導体のインテル（INTC）は第4四半期決算で示された弱い見通しを嫌気した売りが
継続。
中国系動画共有アプリ「TIKTOK」と同アプリ運営のバイトダンスは、米国内事業の
一部を国内投資家に移管する取引を完了した。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
