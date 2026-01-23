関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～フジプレアム、伊澤タオルなどがランクイン
*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フジプレアム、伊澤タオルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月23日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3070＞ ジェリービー 25134300 83201.48 354.48% 0.1219%
＜5240＞ monoAI 1212300 45936.68 238.85% 0.0873%
＜2389＞ デジタルHD 159400 41372.92 234.95% 0.0014%
＜5216＞ 倉元 19174600 696826.06 157.24% 0.2405%
＜5191＞ 住友理工 140100 115474.76 143.41% 0%
＜3113＞ UNIVAOak 1118000 25014.36 142.76% -0.0273%
＜6055＞ Jマテリアル 1550900 874111.44 133.08% 0.056%
＜3189＞ ANAP 851300 122978.72 131.41% 0.0912%
＜4425＞ Kudan 465700 252057.22 111.69% 0.086%
＜4237＞ フジプレアム 5165000 614316.38 111.40% -0.0437%
＜453A＞ iS米カバコ 136490 32833.918 110.70% 0.0045%
＜282A＞ GX半導10 240805 152170.291 105.31% -0.0444%
＜6706＞ 電気興 77000 74000.44 99.57% 0.0342%
＜3479＞ TKP 403100 354823.86 98.01% 0.0708%
＜424A＞ GXゴルドH 457080 62790.284 90.62% 0.0269%
＜6223＞ 西部技研 197300 135857.72 83.79% 0.0195%
＜380A＞ GXチャイナテク 119264 60536.345 80.52% 0.0066%
＜365A＞ 伊澤タオル 270500 80944.72 80.06% 0.0435%
＜6840＞ AKIBA 1009000 194336.52 78.41% 0.0208%
＜3823＞ WHYHOWDO 2903500 81125.06 76.51% 0.098%
<6264> マルマエ 661100 883748.48 74.99% 0.0409%
<1541> 純プラ信 356097 1953588.896 74.34% 0.0801%
<4169> エネチェンジ 154600 21440.6 73.32% 0.0656%
<5727> 邦チタニウム 1604000 1586067.76 72.61% 0.0615%
<200A> NF日経半 582253 816998.472 72.10% -0.0112%
<2804> ブルドック 78800 74217.86 69.04% -0.0056%
<2459> アウンコンサル 132100 17417.82 68.58% 0.0168%
<4848> フルキャストHD 137700 126984.06 59.88% 0.0327%
<6419> マースGHD 59400 108972.2 56.55% 0.009%
<9072> ニッコンHD 363400 766197.46 52.58% -0.0013%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク