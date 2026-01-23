ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～フジプレアム、伊澤タオルなどがランクイン

2026年1月23日 14:03

*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フジプレアム、伊澤タオルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月23日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3070＞ ジェリービー　　　 　25134300 　83201.48　 354.48% 0.1219%
＜5240＞ monoAI　　　 　1212300 　45936.68　 238.85% 0.0873%
＜2389＞ デジタルHD　　　 　159400 　41372.92　 234.95% 0.0014%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　 　19174600 　696826.06　 157.24% 0.2405%
＜5191＞ 住友理工　　　　　 　140100 　115474.76　 143.41% 0%
＜3113＞ UNIVAOak　 　1118000 　25014.36　 142.76% -0.0273%
＜6055＞ Jマテリアル　　　 　1550900 　874111.44　 133.08% 0.056%
＜3189＞ ANAP　　　　　 　851300 　122978.72　 131.41% 0.0912%
＜4425＞ Kudan　　　　 　465700 　252057.22　 111.69% 0.086%
＜4237＞ フジプレアム　　　 　5165000 　614316.38　 111.40% -0.0437%
＜453A＞ iS米カバコ　　　 　136490 　32833.918　 110.70% 0.0045%
＜282A＞ GX半導10　　　 　240805 　152170.291　 105.31% -0.0444%
＜6706＞ 電気興　　　　　　 　77000 　74000.44　 99.57% 0.0342%
＜3479＞ TKP　　　　　　 　403100 　354823.86　 98.01% 0.0708%
＜424A＞ GXゴルドH　　　 　457080 　62790.284　 90.62% 0.0269%
＜6223＞ 西部技研　　　　　 　197300 　135857.72　 83.79% 0.0195%
＜380A＞ GXチャイナテク　 　119264 　60536.345　 80.52% 0.0066%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　 　270500 　80944.72　 80.06% 0.0435%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　1009000 　194336.52　 78.41% 0.0208%
＜3823＞ WHYHOWDO　 　2903500 　81125.06　 76.51% 0.098%
<6264> マルマエ　　　　　 　661100 　883748.48　 74.99% 0.0409%
<1541> 純プラ信　　　　　 　356097 　1953588.896　 74.34% 0.0801%
<4169> エネチェンジ　　　 　154600 　21440.6　 73.32% 0.0656%
<5727> 邦チタニウム　　　 　1604000 　1586067.76　 72.61% 0.0615%
<200A> NF日経半　　　　 　582253 　816998.472　 72.10% -0.0112%
<2804> ブルドック　　　　 　78800 　74217.86　 69.04% -0.0056%
<2459> アウンコンサル　　 　132100 　17417.82　 68.58% 0.0168%
<4848> フルキャストHD　 　137700 　126984.06　 59.88% 0.0327%
<6419> マースGHD　　　 　59400 　108972.2　 56.55% 0.009%
<9072> ニッコンHD　　　 　363400 　766197.46　 52.58% -0.0013%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

