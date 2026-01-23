ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～アウン、倉元などがランクイン

2026年1月23日 10:50

記事提供元：フィスコ

*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アウン、倉元などがランクイン
アウン＜2459＞がランクイン（10時32分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、Pinterest（ピンタレスト）への広告出稿を設計から運用までを支援する「Pinterest広告出稿支援サービス」の提供を開始したと発表している。Pinterestは、インスピレーション探索や購買検討フェーズで活用されるビジュアル検索プラットフォーム。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月23日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2389＞ デジタルHD　　　 124200 　41372.92　 206.26% 0.0014%
＜5191＞ 住友理工　　　　　　101700 　115474.76　 103.88% 0%
＜3113＞ UNIVAOak　　791600 　25014.36　 100.23% -0.0136%
＜282A＞ GX半導10　　　　190498 　152170.291　 77.74% -0.0487%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　9766400 　696826.06　 69.98% 0.1582%
＜6706＞ 電気興　　　　　　　58900 　74000.44　 68.68% 0.0386%
＜6055＞ Jマテリアル　　　　879800 　874111.44　 64.8% 0.0375%
＜4237＞ フジプレアム　　　　3365900 　614316.38　 63.68% -0.0207%
＜3479＞ TKP　　　　　　　299000 　354823.86　 63.42% 0.0708%
＜6223＞ 西部技研　　　　　　162400 　135857.72　 61.83% 0.0154%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　81210 　32833.918　 51.06% 0.0023%
＜2459＞ アウンコンサル　　　104900 　17417.82　 44.03% 0.021%
＜5727＞ 邦チタニウム　　　　1220100 　1586067.76　 43.42% 0.0723%
＜6840＞ AKIBA　　　　　708600 　194336.52　 40.72% 0.0208%
＜9072＞ ニッコンHD　　　　311500 　766197.46　 36.79% 0.009%
＜1541＞ 純プラ信　　　　　　250220 　1953588.896　 36.05% 0.0602%
＜200A＞ NF日経半　　　　　410068 　816998.472　 34.84% -0.0109%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　20552 　42562.297　 30.81% 0.004%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　　160300 　80944.72　 24.51% 0.0377%
＜425A＞ GXゴールド　　　　1022360 　322267.165　 21.61% 0.0231%
<7602> レダックス　　　　　1192600 　155735.06　 20.2% 0%
<4263> サスメド　　　　　　184200 　158284.48　 15.59% -0.0187%
<5139> オープンワーク　　　56900 　56468.34　 15.5% 0.0036%
<2134> キタハマキャピ　　　19918100 　566325.52　 15.23% 0.1351%
<6419> マースGHD　　　　38900 　108972.2　 14.79% 0.0106%
<167A> リョーサン菱　　　　157200 　401716.2　 13.84% 0.0223%
<4310> DI　　　　　　　　31600 　84611.16　 13.53% 0.0377%
<1674> プラチナETF　　　6664 　216794.916　 10.06% 0.0761%
<3189> ANAP　　　　　　287400 　122978.72　 9.52% 0.0437%
<9536> 西部ガスH　　　　　102600 　216604　 8.79% 0.0095%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

