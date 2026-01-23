関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～アウン、倉元などがランクイン
アウン＜2459＞がランクイン（10時32分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、Pinterest（ピンタレスト）への広告出稿を設計から運用までを支援する「Pinterest広告出稿支援サービス」の提供を開始したと発表している。Pinterestは、インスピレーション探索や購買検討フェーズで活用されるビジュアル検索プラットフォーム。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月23日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2389＞ デジタルHD 124200 41372.92 206.26% 0.0014%
＜5191＞ 住友理工 101700 115474.76 103.88% 0%
＜3113＞ UNIVAOak 791600 25014.36 100.23% -0.0136%
＜282A＞ GX半導10 190498 152170.291 77.74% -0.0487%
＜5216＞ 倉元 9766400 696826.06 69.98% 0.1582%
＜6706＞ 電気興 58900 74000.44 68.68% 0.0386%
＜6055＞ Jマテリアル 879800 874111.44 64.8% 0.0375%
＜4237＞ フジプレアム 3365900 614316.38 63.68% -0.0207%
＜3479＞ TKP 299000 354823.86 63.42% 0.0708%
＜6223＞ 西部技研 162400 135857.72 61.83% 0.0154%
＜453A＞ iS米カバコ 81210 32833.918 51.06% 0.0023%
＜2459＞ アウンコンサル 104900 17417.82 44.03% 0.021%
＜5727＞ 邦チタニウム 1220100 1586067.76 43.42% 0.0723%
＜6840＞ AKIBA 708600 194336.52 40.72% 0.0208%
＜9072＞ ニッコンHD 311500 766197.46 36.79% 0.009%
＜1541＞ 純プラ信 250220 1953588.896 36.05% 0.0602%
＜200A＞ NF日経半 410068 816998.472 34.84% -0.0109%
＜2562＞ 上場ダウH 20552 42562.297 30.81% 0.004%
＜365A＞ 伊澤タオル 160300 80944.72 24.51% 0.0377%
＜425A＞ GXゴールド 1022360 322267.165 21.61% 0.0231%
<7602> レダックス 1192600 155735.06 20.2% 0%
<4263> サスメド 184200 158284.48 15.59% -0.0187%
<5139> オープンワーク 56900 56468.34 15.5% 0.0036%
<2134> キタハマキャピ 19918100 566325.52 15.23% 0.1351%
<6419> マースGHD 38900 108972.2 14.79% 0.0106%
<167A> リョーサン菱 157200 401716.2 13.84% 0.0223%
<4310> DI 31600 84611.16 13.53% 0.0377%
<1674> プラチナETF 6664 216794.916 10.06% 0.0761%
<3189> ANAP 287400 122978.72 9.52% 0.0437%
<9536> 西部ガスH 102600 216604 8.79% 0.0095%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
