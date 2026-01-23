フルキャストHD、RGFグループを子会社化、正社員人材紹介を第二の柱に

■少子高齢化による人手不足に対応、ハイクラス人材領域へ本格進出

フルキャストホールディングス<4848>(東証プライム)は1月22日、RGFタレントソリューションズおよびRGF International Recruitment Holdings Limitedの全株式を取得し、子会社化すると発表した。少子高齢化に伴う構造的な人手不足を背景に、同社は中期経営計画で特化型・高付加価値型サービスの強化を掲げており、正社員人材紹介事業を第二の成長軸として確立する狙いである。

取得対象の両社は、アジア各国でグローバル人材紹介事業を展開し、経営幹部層向けの「RGF Executive Search」、専門職ミドル層向けの「RGF Professional Recruitment」、在アジア日系企業向けの「RGF HR Agent」という三つのブランドを有する。人の介在価値を重視した高付加価値サービスを強みとし、フルキャストグループの事業方針と親和性が高い点が評価された。

同株式取得により、同社はアジア全域に広がる採用基盤とグローバル・ハイクラス領域の専門性を獲得し、国内外でのクロスセルや外国籍人材支援ノウハウの融合によるシナジー創出を見込む。取得価額は概算で12億円、株式譲渡実行日は4月1日を予定する。総合人材サービス企業への進化を進め、事業ポートフォリオの多角化と収益基盤の強化を図る方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

