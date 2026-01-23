アウンコンサルティング、Pinterest広告出稿支援サービス提供開始、設計から運用を一貫対応

■ビジュアル検索活用で国内外マーケ支援強化

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は1月22日、Pinterestへの広告出稿を設計から運用まで一貫して支援する「Pinterest広告出稿支援サービス」を開始したと発表した。グローバルマーケティングやAI活用支援で培った知見を生かし、国内外市場でのブランド認知や購買促進を後押しする。

サービス開始の背景には、消費者の情報収集行動がテキスト中心から画像・動画中心へ移行していることがある。Pinterestは「これからやりたいこと」「次に買いたいもの」を探す場として利用され、ビジュアル検索を起点に中長期の検討を経て購買につながる特性を持つ。同社は、国内外で利用者が急増する同プラットフォームを活用し、企業のマーケティング効果を高める狙いだ。

Pinterestは2025年第3四半期に月間アクティブユーザー数6億人を突破し、欧州や北米を中心に高い購買力を持つ層が多い。非ブランド検索が96%を占め、新規ブランドとの接点創出にも強みがある。同サービスでは、運用型広告や予約型広告、購買促進向け広告を活用し、ヒアリングから配信後の改善運用まで4ステップで支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

