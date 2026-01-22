関連記事
東証業種別ランキング：ガラス・土石製品が上昇率トップ
ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、金属製品、鉄鋼、石油・石炭製品なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほかその他製品、保険業、非鉄金属、食料品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ガラス・土石製品 ／ 1,995.85 ／ 2.86
2. 情報・通信業 ／ 7,453.44 ／ 2.25
3. 金属製品 ／ 1,747.89 ／ 1.77
4. 鉄鋼 ／ 858.74 ／ 1.69
5. 石油・石炭製品 ／ 2,738.53 ／ 1.69
6. 化学工業 ／ 2,776.55 ／ 1.62
7. 繊維業 ／ 920.45 ／ 1.50
8. ゴム製品 ／ 5,712.11 ／ 1.38
9. 不動産業 ／ 2,723.04 ／ 1.34
10. 電気機器 ／ 6,728.73 ／ 1.29
11. 証券業 ／ 908.65 ／ 1.23
12. パルプ・紙 ／ 658.94 ／ 1.19
13. 精密機器 ／ 13,297.81 ／ 1.18
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,728.78 ／ 1.18
15. 電力・ガス業 ／ 698.69 ／ 0.95
16. 医薬品 ／ 3,947.64 ／ 0.93
17. 鉱業 ／ 971.47 ／ 0.93
18. 機械 ／ 4,842.45 ／ 0.82
19. 輸送用機器 ／ 5,452.06 ／ 0.72
20. 卸売業 ／ 5,602.95 ／ 0.67
21. 銀行業 ／ 576.95 ／ 0.44
22. 空運業 ／ 244.45 ／ 0.41
23. 海運業 ／ 1,815.86 ／ 0.39
24. その他金融業 ／ 1,316.99 ／ 0.21
25. サービス業 ／ 3,186.6 ／ 0.18
26. 陸運業 ／ 2,342.99 ／ 0.07
27. 建設業 ／ 2,915.35 ／ -0.11
28. 水産・農林業 ／ 741.9 ／ -0.23
29. 食料品 ／ 2,537.95 ／ -0.27
30. 非鉄金属 ／ 3,948.07 ／ -0.32
31. 保険業 ／ 3,120.88 ／ -0.40
32. その他製品 ／ 6,523.54 ／ -0.47
33. 小売業 ／ 2,293.5 ／ -1.66《CS》
