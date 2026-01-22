*11:21JST トヨクモ---子会社であるプロジェクト・モードが提供する「NotePM」がLeader受賞

トヨクモ＜4058＞の子会社であるプロジェクト・モードは、21日、提供するナレッジ管理SaaS「NotePM」が、IT製品レビューサイト「ITreview」の「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、マニュアル作成ツール部門、コラボレーションツール部門、グループウェア部門、Web社内報部門の4部門で「Leader」を受賞したことを発表した。

マニュアル作成ツール部門とコラボレーションツール部門では22期連続受賞となる。この評価は、約151,000件のリアルユーザーレビューを基にしたもので、顧客満足度と製品認知度がともに高いとされる製品が対象となる。

NotePMは、マニュアルや手順書、業務ノウハウ、社内FAQなど、ストック型の情報管理に特化したサービスで、強力な検索機能により必要な情報を迅速に見つけることができる。さらに、バージョン管理機能や社内FAQ機能、ポータル機能も備えており、使い勝手の良さとセキュリティの高さが評価されている。また、NotePMは銀行や大学などにも導入されており、その高度なセキュリティ機能が安心して情報共有を行えることを示している。《NH》