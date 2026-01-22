*09:46JST メキシコペソ円今週の予想（1月20日） サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、メキシコペソ円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、メキシコペソ円について、『円安と利下げサイクルの終了が意識されて堅調に推移しそうだ』と述べています。

続けて、『メキシコ中央銀行が8日公表した2025年12月の政策決定会合の議事要旨によると、政策当局者らは通商面の不確実性と新たな関税を理由に26年の利下げに対して慎重な姿勢を強めた。議事要旨を受け、市場では中銀が金融緩和サイクルを早期に停止するとの見方が広がりそうだ。メキシコ中銀は24年に金融緩和を開始。昨年12月も政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き下げて7.00％とした』と伝えています。

また、『12月の消費者物価指数（CPI）は前月比0.28％上昇し、予想の0.4％上昇を下回った。前年比は3.69％上昇で、伸びはエコノミスト予想の3.8％を下回った。前月は3.8％上昇だった。変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコア指数は前月比0.41％上昇、前年比では4.33％上昇し、市場予想とほぼ一致した』と伝え、『12月のインフレ圧力緩和で2月会合では利下げが行われる可能性はあるが、中銀の慎重な姿勢と、なお強いコアインフレ圧力を考えると、据え置きとなる可能性もある』と考察しています。

メキシコペソ円の今週のレンジについては、『8.60円～8.95円』と予想しています。

参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の1月20日付「メキシコペソ円今週の予想（1月20日）」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》