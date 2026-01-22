*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 チタン工業、ヘリオス、ケミプロ化成など

銘柄名<コード21日終値⇒前日比

いちご＜2337＞ 414 -32

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。

GMOインターネット＜4784＞ 853 -55

20日に強い動きとなった反動安。

さくらインターネット＜3778＞ 2725 -155

20日は強い動きも上ヒゲ残す。

広済堂HD＜7868＞ 473 -26

直近の急ピッチの上昇による反動安の形。

ソニーフィナンシャルグループ＜8729＞ 158.5 -9.7

国債価格急落の影響などを警戒視。

リコー＜7752＞ 1380 -58.5

需給主導とみられる寄付きから大幅安へ。

神戸物産＜3038＞ 3800 -156

食料品減税への期待で直近強い動きとなったが。

リクルートHD＜6098＞ 8453 -320

日米長期金利の上昇を受けグロース株として売り。

チタン工業＜4098＞ 1430 +300

資源関連の一角として短期資金の関心続く。

ケミプロ化成＜4960＞ 452 +80

ペロブスカイト太陽電池関連として関心が続く。

Shinwa＜2437＞ 505 +80

特に材料ないが昨年来高値更新で需給妙味も。

イメージワン＜2667＞ 328 +60

「AI戦略グループ」の新たな設立など引き続き材料視。

パレモ・HD＜2778＞ 155 +19

自己株式の取得実施を発表で。

日本精密＜7771＞ 256 -54

マネーゲームで急騰の反動続く。

エス・サイエンス＜5721＞ 158 -62

今期の経常赤字拡大見通しを嫌気。

ヘリオス＜4593＞ 367 +36

ARDS（急性呼吸窮迫症候群）治療薬のグローバル第3相試験の

治験計画届出書を提出。

坪田ラボ＜4890＞ 330 +2

マイボーム腺機能不全（MGD）治療薬のPhase2a臨床試験で

被験者への組入れ開始。上値は限定的。

TORICO＜7138＞ 413 -25

暗号資産イーサリアムを追加取得したと発表したが利益確定売り先行。

ストレージ王＜2997＞ 1188 +8

中期経営計画を発表。29年1月期営業利益3.14億円計画

（26年1月期1.85億円見込み）。上値は限定的。

ポストプライム＜198A＞ 286 -17

20日長い上ひげ・陰線となり目先達成感。

グリーンモンスター<157A> 1266 +68

引き続きブロックチェーン・インフラストラクチャー事業立ち上げを材料視。

アスタリスク<6522> 419 -21

RFIDリーダーがトヨタの完成車物流システムに継続採用されたと発表し

20日人気化。21日は反動安。

S&J<5599> 2378 +132

Microsoft365E5向けプロフェッショナルサービスの提供を開始。上値は重い。

中村超硬<6166> 639 -150

20日までの連騰で利益確定売りかさむ。

アプリックス<3727> 212 -1

前払式支払手段（第三者型）発行者の登録が完了。