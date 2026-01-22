レントラックス、井嶋金銀工業を子会社化、貴金属リサイクル事業に参入

■精錬技術と広告ノウハウを融合、事業価値向上を狙う

レントラックス<6045>(東証グロース)は1月21日、井嶋金銀工業の株式を取得し、子会社化すると発表した。同件は同日開催の取締役会で決議し、株式譲渡契約を締結した。取得方式は現金を対価とする株式譲受で、取得株式数は2,095株、議決権所有割合は95.0%となる。株式譲渡実行日は2月9日を予定している。

井嶋金銀工業は貴金属のリサイクル、精錬、加工、販売を手掛ける企業で、長年培った精錬技術と安定した仕入・販売ネットワークを有する。近年は貴金属含有スクラップから金・銀・プラチナなどを回収・精製・販売する貴金属リサイクル事業が成長しており、2025年2月期の売上高は221億7400万円に達している。

レントラックスは、同社グループが持つインターネット広告を活用した集客・販促ノウハウと井嶋金銀工業の事業基盤を組み合わせ、事業価値向上と新たな成長機会の創出を図る。併せて、M&A資金の備えとして、みずほ銀行から20億円を5年期間で借り入れることも決定した。子会社化による業績影響は算定中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

