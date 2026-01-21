*12:42JST ビーロット---山口銀行「寄付型私募債」による資金調達を実施

ビーロット＜3452＞は20日、山口フィナンシャルグループ＜8418＞の山口銀行が提供する「寄付型私募債」により、資金調達を実施したと発表した。

「寄付型私募債」は、私募債発行時に発行企業が支払う手数料の一部を山口銀行が発行企業指定の学校や地方公共団体、社会福祉法人へ寄付を行う商品である。

今回の寄付先は、公益財団法人日本ゴルフ協会が選定された。同社は、グループ会社のティアンドケイにて、ゴルフに係わる経験値とノウハウを活用し、ゴルフ場の受託運営やコンサルティング業務を展開している。また、代表取締役の川田太三氏は、日本ゴルフ協会の特別顧問の経験やJSGCA（日本ゴルフコース設計者協会）特別顧問/理事など、日本のゴルフ界の牽引役として長きにわたりボランティア活動を続けると同時に、R&AやUSGAなどの海外のゴルフ団体との交流を継続しており、全英オープンやマスターズ等の国際メジャートーナメントでレフェリーを務めるなど、国際的かつ多角的な活動を通じてグローバルに日本のゴルフ界の地位向上を担ってきた。

同社グループは、社会の持続的かつ安定的な発展に貢献するサステナビリティ活動を継続していくとしている。《NH》