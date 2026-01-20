*19:17JST ミガロホールディングス---DXYZの顔認証「FreeiD」をギンビス東京本社に導入

ミガロホールディングス＜5535＞は16日、グループ会社であるDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」が、菓子メーカーのギンビスが新設した東京本社オフィスに導入されたと発表した。

この取り組みにより、ギンビス東京本社はセキュリティレベルを高めると同時に、社員や来客にとって快適で効率的なオフィス環境を実現することを目指している。今後は社員食堂の決済やギンビスの全国の支店や営業所、工場への導入も視野に入れている。

集合住宅向けに提供している「FreeiD マンション」ソリューションでは、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション」を展開している(2025年12月末時点FreeiD導入307棟竣工)。また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、顔認証決済「FreeiD Pay」やマイナンバーカード連携サービスも実証事業を進めている。《AK》