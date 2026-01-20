*16:17JST 芙蓉総合リース---シンガポール・トゥアス地区に所在する優良インダストリアル不動産への ESRとの共同投資について

芙蓉総合リース＜8424＞は19日、アジア・パシフィック地域を代表する物流開発・運用会社であるESRと共に、シンガポールに所在する物流倉庫及び太陽光発電製造施設群「20 Tuas South Avenue 14」へ投資参画したと発表した。

同物件は、世界最大級のコンテナ港であるトュアス港に近接する、ランプアップ型物流倉庫と太陽光発電製造施設群からなる完全安定稼働中の資産である。また、同プロジェクトは、新たな最新型マルチストーリー倉庫および自動化コンテナデポ「Sunview Logistics & Container Hub」の開発への共同投資に続く、シンガポール国内で2件目となるESRとの協業案件となる。 尚、同プロジェクトは、日系投資家コンソーシアムを取りまとめるTRI Investment Management Pte. Ltd.と連携し、芙蓉リースと共に、ヒューリック株式会社、安田不動産株式会社、関電不動産開発株式会社が参画をしている。《NH》