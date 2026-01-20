*15:24JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（13）

株式会社地域新聞社＜2164＞：個人投資家向けIR説明会文字起こし（12）の続き

現在は、訴求フェーズに入り、当社がリーチ可能な約174万世帯に対し、順次情報発信を進めている段階です。本取り組みは11月に開始したばかりであり、本格的な成果はこれからと考えています。

また、こうした登録者データは、先ほどご説明したペルソナAIの学習データとしても活用されます。データが蓄積されることで、デジタル資産として自律的に成長していく仕組みの一部を構成することになります。

最後に、クラウドファンディング事業についてご説明します。

私自身、過去にクラウドファンディングを実施した経験がありますが、成功の最大の難所は、サービスの存在を広く認知させ、最終的に支援・出資という行動につなげることにあります。多くの場合、ここがうまく機能せず、結果としてプロジェクトが成立しないケースも少なくありません。その点、当社は約174万世帯への情報発信力という明確な強みを有しています。

加えて、当社は地域の物語を紡ぐ「ストーリーテラー」としての強みがあり、企画者や実行委員が本来担うべきストーリー設計や発信業務を、当社側で一括して担うことが可能です。

この事業は非常に有望だと考えており、まずは早期に成功事例を創出し、その後の継続的な案件展開につなげていきたいと考えています。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（14）に続く《HM》